Беларусь отправила боевую технику в РФ на фоне ситуации под Курском

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная артиллерия
Беларусь отправила боевую технику России, сообщает Минобороны республики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новую партию военной техники получит Россия от Беларуси на фоне ситуации под Курском. Об этом сообщили минобороны республики.

«Очередные расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в telegram-канале ведомства. Силы и средства предназначаются для отработки вопросов боевого применения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о поставке снарядов России на фоне украинского конфликта, поскольку РФ является союзником для Минска. Кроме того, о поставке сотни баллистических ракет России объявил Иран, пишет «Царьград». Эти ракеты предусмотрены для нанесения ударов по ближним целям.

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Новую партию военной техники получит Россия от Беларуси на фоне ситуации под Курском. Об этом сообщили минобороны республики. «Очередные расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в telegram-канале ведомства. Силы и средства предназначаются для отработки вопросов боевого применения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о поставке снарядов России на фоне украинского конфликта, поскольку РФ является союзником для Минска. Кроме того, о поставке сотни баллистических ракет России объявил Иран, пишет «Царьград». Эти ракеты предусмотрены для нанесения ударов по ближним целям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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