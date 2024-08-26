Беларусь отправила боевую технику в РФ на фоне ситуации под Курском

Новую партию военной техники получит Россия от Беларуси на фоне ситуации под Курском. Об этом сообщили минобороны республики.
«Очередные расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в telegram-канале ведомства. Силы и средства предназначаются для отработки вопросов боевого применения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о поставке снарядов России на фоне украинского конфликта, поскольку РФ является союзником для Минска. Кроме того, о поставке сотни баллистических ракет России объявил Иран, пишет «Царьград». Эти ракеты предусмотрены для нанесения ударов по ближним целям.
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Новую партию военной техники получит Россия от Беларуси на фоне ситуации под Курском. Об этом сообщили минобороны республики. «Очередные расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в telegram-канале ведомства. Силы и средства предназначаются для отработки вопросов боевого применения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о поставке снарядов России на фоне украинского конфликта, поскольку РФ является союзником для Минска. Кроме того, о поставке сотни баллистических ракет России объявил Иран, пишет «Царьград». Эти ракеты предусмотрены для нанесения ударов по ближним целям.