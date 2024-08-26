Беларусь отправила боевую технику в РФ на фоне ситуации под Курском

26 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Беларусь отправила боевую технику России, сообщает Минобороны республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новую партию военной техники получит Россия от Беларуси на фоне ситуации под Курском. Об этом сообщили минобороны республики. «Очередные расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в telegram-канале ведомства. Силы и средства предназначаются для отработки вопросов боевого применения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о поставке снарядов России на фоне украинского конфликта, поскольку РФ является союзником для Минска. Кроме того, о поставке сотни баллистических ракет России объявил Иран, пишет «Царьград». Эти ракеты предусмотрены для нанесения ударов по ближним целям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новую партию военной техники получит Россия от Беларуси на фоне ситуации под Курском. Об этом сообщили минобороны республики. «Очередные расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в telegram-канале ведомства. Силы и средства предназначаются для отработки вопросов боевого применения. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о поставке снарядов России на фоне украинского конфликта, поскольку РФ является союзником для Минска. Кроме того, о поставке сотни баллистических ракет России объявил Иран, пишет «Царьград». Эти ракеты предусмотрены для нанесения ударов по ближним целям.