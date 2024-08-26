В Екатеринбурге под облаву силовиков попали более 180 мигрантов. Фото

В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта, 18 оказались нелегалами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
Иностранцам предлагали заключить контракт с Минобороны (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во время рейда силовики проверили 182 мигрантов, из которых 18 оказались нелегалами. Нарушителям грозит выдворение за территорию РФ. Еще 32 россиянина получили повестки для постановки на воинский учет, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудники полиции проверили 182 иностранных гражданина, из них 18 нарушили режим пребывания на территории РФ. Составлено 20 административных материалов. Всех нарушителей передали в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве.

Среди иностранцев сотрудники ВСУ СКР проводили агитацию о возможном заключении контракта с Минобороны. Всего было проведено 76 бесед. «Выданы 32 повестки гражданам РФ для их постановки на воинский учет», — следует из сообщения.

Вооруженных людей в масках, проводящих рейд, заметили на Сортировке. Иностранцев собирали возле автобуса, припаркованного на автостоянке.

Рейд проходил 22 августа
Рейд проходил 22 августа
Фото:
Иностранцам предлагали заключить контракт с Минобороны
Иностранцам предлагали заключить контракт с Минобороны
Фото:
Под проверку попали 182 мигранта
Под проверку попали 182 мигранта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге во время рейда силовики проверили 182 мигрантов, из которых 18 оказались нелегалами. Нарушителям грозит выдворение за территорию РФ. Еще 32 россиянина получили повестки для постановки на воинский учет, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудники полиции проверили 182 иностранных гражданина, из них 18 нарушили режим пребывания на территории РФ. Составлено 20 административных материалов. Всех нарушителей передали в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве. Среди иностранцев сотрудники ВСУ СКР проводили агитацию о возможном заключении контракта с Минобороны. Всего было проведено 76 бесед. «Выданы 32 повестки гражданам РФ для их постановки на воинский учет», — следует из сообщения. Вооруженных людей в масках, проводящих рейд, заметили на Сортировке. Иностранцев собирали возле автобуса, припаркованного на автостоянке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...