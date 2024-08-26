В Екатеринбурге под облаву силовиков попали более 180 мигрантов. Фото

В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта, 18 оказались нелегалами

26 августа 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Иностранцам предлагали заключить контракт с Минобороны (архивное фото) Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Екатеринбурге во время рейда силовики проверили 182 мигрантов, из которых 18 оказались нелегалами. Нарушителям грозит выдворение за территорию РФ. Еще 32 россиянина получили повестки для постановки на воинский учет, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудники полиции проверили 182 иностранных гражданина, из них 18 нарушили режим пребывания на территории РФ. Составлено 20 административных материалов. Всех нарушителей передали в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве. Среди иностранцев сотрудники ВСУ СКР проводили агитацию о возможном заключении контракта с Минобороны. Всего было проведено 76 бесед. «Выданы 32 повестки гражданам РФ для их постановки на воинский учет», — следует из сообщения. Вооруженных людей в масках, проводящих рейд, заметили на Сортировке. Иностранцев собирали возле автобуса, припаркованного на автостоянке. Рейд проходил 22 августа Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Иностранцам предлагали заключить контракт с Минобороны Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Под проверку попали 182 мигранта Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во время рейда силовики проверили 182 мигрантов, из которых 18 оказались нелегалами. Нарушителям грозит выдворение за территорию РФ. Еще 32 россиянина получили повестки для постановки на воинский учет, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудники полиции проверили 182 иностранных гражданина, из них 18 нарушили режим пребывания на территории РФ. Составлено 20 административных материалов. Всех нарушителей передали в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ», — пояснили в ведомстве. Среди иностранцев сотрудники ВСУ СКР проводили агитацию о возможном заключении контракта с Минобороны. Всего было проведено 76 бесед. «Выданы 32 повестки гражданам РФ для их постановки на воинский учет», — следует из сообщения. Вооруженных людей в масках, проводящих рейд, заметили на Сортировке. Иностранцев собирали возле автобуса, припаркованного на автостоянке.