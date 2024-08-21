21 августа 2024

Люди в масках, с оружием и собаками проводят облаву на мигрантов в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
Силовики проводят плановый рейд (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 22 августа на Сортировке вооруженные силовики с собаками ловят мигрантов и проверяют у них документы. Об этом рассказал очевидец.

«Много людей в масках, с оружием и собаками сейчас собрались на Пехотинцев. Скорее всего, проходит рейд», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. Судя по видео, иностранцев собирают возле автобуса, припаркованного на автостоянке, где проверяют законность их нахождения на территории РФ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что проводится плановое профилактическое мероприятие, итоги которого будут известны позже.

Ранее силовики устроили облаву на мигрантов в главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 22 августа на Сортировке вооруженные силовики с собаками ловят мигрантов и проверяют у них документы. Об этом рассказал очевидец. «Много людей в масках, с оружием и собаками сейчас собрались на Пехотинцев. Скорее всего, проходит рейд», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. Судя по видео, иностранцев собирают возле автобуса, припаркованного на автостоянке, где проверяют законность их нахождения на территории РФ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что проводится плановое профилактическое мероприятие, итоги которого будут известны позже. Ранее силовики устроили облаву на мигрантов в главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...