В Екатеринбурге днем 22 августа на Сортировке вооруженные силовики с собаками ловят мигрантов и проверяют у них документы. Об этом рассказал очевидец.
«Много людей в масках, с оружием и собаками сейчас собрались на Пехотинцев. Скорее всего, проходит рейд», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца. Судя по видео, иностранцев собирают возле автобуса, припаркованного на автостоянке, где проверяют законность их нахождения на территории РФ.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что проводится плановое профилактическое мероприятие, итоги которого будут известны позже.
Ранее силовики устроили облаву на мигрантов в главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции.
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