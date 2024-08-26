Бизнесмен Лакницкий выиграл суд за спорный участок в Челябинске

Компания «Ресурс», принадлежащая владельцу «Треста Магнитострой» Сергею Лакницкому, выиграла суд в споре за земельный участков возле Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). Этот участок необходим Лакницкому для обустройства пожарного проезда к строящемуся 10-этажному дому. Ранее арбитражный суд региона бизнесмену в праве на участок отказал, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд это решение отменил.
«Рассмотрены апелляционные жалобы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, ООО „Ресурс“ на решение Арбитражного суда Челябинской области о признании сделки недействительной, истребовании из чужого незаконного владения земельного участка. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены», — говорится в решении суда. Участок, о котором идет речь, принадлежит компании «Профессорский».
Спорный участок земли необходим «Ресурсу» для организации пожарного проезда рядом с десятиэтажным зданием, которое он намерен возводить. В свою очередь, «Профессорский» намерен был на своем участке строить апартаменты. Однако эксперты заявляли о нарушениях, с которыми участок был приобретен. Куплен он был на том основании, что на нем находился объект недвижимости, принадлежащий застройщику «Профессорский». Однако это здание не было объектом капитального строительства.
Несмотря на это, арбитражный суд отказал «Ресурсу» в иске. Однако апелляционный суд отменил решение арбитражного суда и удовлетворил исковые требования. Мотивированное постановление будет опубликовано позднее. URA.RU направило запрос в ООО «СЗ „Профессорский“, ответ ожидается.
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