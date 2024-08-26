Мишустин пожелал челябинскому губернатору Текслеру удачи на выборах

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Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск, Академгородок. День второй. *Использованные фотографии. 24 июля 2024, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин пожелал главе Челябинской области успеха Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Глава правительства России Михаил Мишустин пожелал удачи на предстоящих в сентябре выборах губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом премьер заявил 26 августа, встретившись с Текслером в Калуге, передает корреспондент URA.RU.

«Вы руководите регионом уже пять лет. Скоро выборы и очередной срок. Удачи и успехов на выборах», — произнес в ходе двусторонней встречи премьер-министр.

Также он назвал Челябинскую область в числе самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом, который имеет сильные позиции в деле развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Самого Текслера премьер охарактеризовал как «специалиста в области финансов», знающего все нюансы инструментов инфраструктурной поддержки.

Ранее губернатор ознакомил главу правительства с главными социальными проектами региона. Мишустин приехал в Калугу для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Помимо Текслера, он намерен пообщаться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных и врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.

Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Кроме самого Текслера, в них участвуют депутат заксобрания области Виталий Пашин (ЛДПР), зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).

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Глава правительства России Михаил Мишустин пожелал удачи на предстоящих в сентябре выборах губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом премьер заявил 26 августа, встретившись с Текслером в Калуге, передает корреспондент URA.RU. «Вы руководите регионом уже пять лет. Скоро выборы и очередной срок. Удачи и успехов на выборах», — произнес в ходе двусторонней встречи премьер-министр. Также он назвал Челябинскую область в числе самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом, который имеет сильные позиции в деле развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Самого Текслера премьер охарактеризовал как «специалиста в области финансов», знающего все нюансы инструментов инфраструктурной поддержки. Ранее губернатор ознакомил главу правительства с главными социальными проектами региона. Мишустин приехал в Калугу для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Помимо Текслера, он намерен пообщаться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных и врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Кроме самого Текслера, в них участвуют депутат заксобрания области Виталий Пашин (ЛДПР), зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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