Мишустин пожелал челябинскому губернатору Текслеру удачи на выборах

26 августа 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин пожелал главе Челябинской области успеха Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Глава правительства России Михаил Мишустин пожелал удачи на предстоящих в сентябре выборах губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом премьер заявил 26 августа, встретившись с Текслером в Калуге, передает корреспондент URA.RU. «Вы руководите регионом уже пять лет. Скоро выборы и очередной срок. Удачи и успехов на выборах», — произнес в ходе двусторонней встречи премьер-министр. Также он назвал Челябинскую область в числе самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом, который имеет сильные позиции в деле развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Самого Текслера премьер охарактеризовал как «специалиста в области финансов», знающего все нюансы инструментов инфраструктурной поддержки. Ранее губернатор ознакомил главу правительства с главными социальными проектами региона. Мишустин приехал в Калугу для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Помимо Текслера, он намерен пообщаться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных и врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Кроме самого Текслера, в них участвуют депутат заксобрания области Виталий Пашин (ЛДПР), зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства России Михаил Мишустин пожелал удачи на предстоящих в сентябре выборах губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом премьер заявил 26 августа, встретившись с Текслером в Калуге, передает корреспондент URA.RU. «Вы руководите регионом уже пять лет. Скоро выборы и очередной срок. Удачи и успехов на выборах», — произнес в ходе двусторонней встречи премьер-министр. Также он назвал Челябинскую область в числе самых динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом, который имеет сильные позиции в деле развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Самого Текслера премьер охарактеризовал как «специалиста в области финансов», знающего все нюансы инструментов инфраструктурной поддержки. Ранее губернатор ознакомил главу правительства с главными социальными проектами региона. Мишустин приехал в Калугу для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Помимо Текслера, он намерен пообщаться с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных и врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Кроме самого Текслера, в них участвуют депутат заксобрания области Виталий Пашин (ЛДПР), зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).