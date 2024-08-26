Челябинский губернатор представил Мишустину проекты развития городской среды

26 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Ранее Алексей Текслер рассказывал об одном из проектов главе государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 августа представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы активно занимаемся вопросами развития городской среды, городских пространств. Помогает, конечно, федеральная программа развития комфортной городской среды. Спасибо президенту, спасибо за вашу поддержку: с начала реализации, с 2019 года, мы благоустроили 1945 территорий, активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14 городов», — рассказал премьеру Текслер. Он также акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске, которые реализуется благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и его руководителю Виктору Рашникову. Ранее он уже демонстрировал этот проект президенту Владимиру Путину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 августа представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы активно занимаемся вопросами развития городской среды, городских пространств. Помогает, конечно, федеральная программа развития комфортной городской среды. Спасибо президенту, спасибо за вашу поддержку: с начала реализации, с 2019 года, мы благоустроили 1945 территорий, активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14 городов», — рассказал премьеру Текслер. Он также акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске, которые реализуется благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и его руководителю Виктору Рашникову. Ранее он уже демонстрировал этот проект президенту Владимиру Путину.