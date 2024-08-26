Челябинский губернатор представил Мишустину проекты развития городской среды

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, текслер алексей
Ранее Алексей Текслер рассказывал об одном из проектов главе государства Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 августа представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Мы активно занимаемся вопросами развития городской среды, городских пространств. Помогает, конечно, федеральная программа развития комфортной городской среды. Спасибо президенту, спасибо за вашу поддержку: с начала реализации, с 2019 года, мы благоустроили 1945 территорий, активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14 городов», — рассказал премьеру Текслер.

Он также акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске, которые реализуется благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и его руководителю Виктору Рашникову. Ранее он уже демонстрировал этот проект президенту Владимиру Путину.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 августа представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы активно занимаемся вопросами развития городской среды, городских пространств. Помогает, конечно, федеральная программа развития комфортной городской среды. Спасибо президенту, спасибо за вашу поддержку: с начала реализации, с 2019 года, мы благоустроили 1945 территорий, активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14 городов», — рассказал премьеру Текслер. Он также акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске, которые реализуется благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и его руководителю Виктору Рашникову. Ранее он уже демонстрировал этот проект президенту Владимиру Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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