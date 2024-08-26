Челябинский губернатор представил Мишустину проекты развития городской среды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 августа представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Мы активно занимаемся вопросами развития городской среды, городских пространств. Помогает, конечно, федеральная программа развития комфортной городской среды. Спасибо президенту, спасибо за вашу поддержку: с начала реализации, с 2019 года, мы благоустроили 1945 территорий, активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14 городов», — рассказал премьеру Текслер.
Он также акцентировал внимание на сотрудничестве с бизнесом. В качестве примера губернатор привел парк «Притяжение» в Магнитогорске, которые реализуется благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и его руководителю Виктору Рашникову. Ранее он уже демонстрировал этот проект президенту Владимиру Путину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!