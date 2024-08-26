Главного свердловского коммуниста возмутил демонтаж памятника Ленину. Документ

Свердловский обком КПРФ потребовал объяснений у мэра Ревды по памятнику Ленину
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Николай Харитонов на встрече со сторонниками. Екатеринбург , ивачев александр
Александр Ивачев направил депутатский запрос главе Ревды Фото:

Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев потребовал от главы Ревды Татьяны Клепиковой объяснений по решению о переносе с центральной площади памятника Ленину, за демонтаж которого рабочие взялись 7 августа. Главный коммунист уверяет, что изначальный проект благоустройства улицы не предусматривал перенос монумента, рассказали URA.RU в пресс-службе партии.

«Госпожа Клепикова фактически шантажирует жителей, утверждая, что реконструкция площади с установкой фонтана и сохранением памятника невозможна… Изначальный проект благоустройства площади Победы, разработанный самой администрацией Ревды, не предусматривал перенос памятника Ильичу. Рядом планировалось смонтировать фонтан. И одно другому не мешает, и финансирование проекта от этого никак не зависит», — сказал Ивачев.

По его словам, глава Ревды обосновывает решение по демонтажу тем, что совет ветеранов поддержал перенос памятника. Несмотря на это, секретарь обкома направил депутатский запрос, в котором просит объяснить решение Клепиковой о переносе монумента.

Памятник Ленину сняли для реставрации площади, на которой запланировано смонтировать фонтан. Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти в срок до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка памятника обратно займет 20 календарных дней.

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Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев потребовал от главы Ревды Татьяны Клепиковой объяснений по решению о переносе с центральной площади памятника Ленину, за демонтаж которого рабочие взялись 7 августа. Главный коммунист уверяет, что изначальный проект благоустройства улицы не предусматривал перенос монумента, рассказали URA.RU в пресс-службе партии. «Госпожа Клепикова фактически шантажирует жителей, утверждая, что реконструкция площади с установкой фонтана и сохранением памятника невозможна… Изначальный проект благоустройства площади Победы, разработанный самой администрацией Ревды, не предусматривал перенос памятника Ильичу. Рядом планировалось смонтировать фонтан. И одно другому не мешает, и финансирование проекта от этого никак не зависит», — сказал Ивачев. По его словам, глава Ревды обосновывает решение по демонтажу тем, что совет ветеранов поддержал перенос памятника. Несмотря на это, секретарь обкома направил депутатский запрос, в котором просит объяснить решение Клепиковой о переносе монумента. Памятник Ленину сняли для реставрации площади, на которой запланировано смонтировать фонтан. Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти в срок до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка памятника обратно займет 20 календарных дней.
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