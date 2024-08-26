В Красноармейском районе Челябинской области в ДТП с автобусом 26 августа погиб водитель легкового автомобиля. Его несовершеннолетнего пассажира госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
«В селе Шумово в результате ДТП с автобусом и ВАЗ-2104 погиб водитель легкового автомобиля. Его несовершеннолетний пассажир, парень 2008 года рождения, госпитализирован», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество «четверке» на перекрестке. В общественном транспорте находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.
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