В ДТП с автобусом у челябинского села погиб мужчина и пострадал подросток. Фото

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, красный крест, скорая помощь
Пострадавшего подростка госпитализировали Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области в ДТП с автобусом 26 августа погиб водитель легкового автомобиля. Его несовершеннолетнего пассажира госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

«В селе Шумово в результате ДТП с автобусом и ВАЗ-2104 погиб водитель легкового автомобиля. Его несовершеннолетний пассажир, парень 2008 года рождения, госпитализирован», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество «четверке» на перекрестке. В общественном транспорте находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

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В Красноармейском районе Челябинской области в ДТП с автобусом 26 августа погиб водитель легкового автомобиля. Его несовершеннолетнего пассажира госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «В селе Шумово в результате ДТП с автобусом и ВАЗ-2104 погиб водитель легкового автомобиля. Его несовершеннолетний пассажир, парень 2008 года рождения, госпитализирован», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество «четверке» на перекрестке. В общественном транспорте находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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