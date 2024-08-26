Ребенку для генетического исследования необходимо 172 800 рублей, рассказала Текслер (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина приняла участие в благотворительном турнире по баскетболу «АнгелБаскет». Собранные на мероприятии средства передадут семье шестилетнего Романа Сагматова, который с рождения борется с онкологией, сообщила Ирина Текслер.

«В воскресенье прошел второй благотворительный Медиатурнир „АнгелБаскет“ по баскетболу. Этот турнир дает шанс на спасение конкретному маленькому человеку — это шестилетнему Роману Сагматову, который с самого рождения борется со злокачественной опухолью», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Операцию Роману сделали по квоте, лечение он также получил бесплатно. Ребенок борется с онкологией с 2020 года — сначала ему удалили часть опухоли, далее он прошел курсы химио- и протонной терапии. После чего учился заново сидеть и ходить.

Сейчас оставшаяся часть опухоли не растет. Но для уточнения диагноза и подбора терапии нужна молекулярно-генетическое исследование, стоимость которого составляет 172 800 рублей.

В рамках благотворительного мероприятия удалось собрать нужную сумму Роману. Еще 129 400 рублей переданы в благотворительное движение «Искорка Фонд», добавила Текслер.

В турнире «АнгелБаскет» приняли участие восемь команд, которые внесли взносы за участие. Также на площадке мероприятия партнеры представляли свои зоны активности, конкурсы со зрителями и многое другое.