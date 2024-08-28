28 августа 2024

Онколог рассказал, как распознать рак легких с первых дней появления

Онколог Загаштоков: первыми симптомами рака легких могут быть слабость и зуд
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач рекомендует при появлении слабости и зуда сразу обращаться за медпомощью Фото:

Слабость и зуд могут быть первыми признаками рака легких. Об этом предупредил онколог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков. По мнению врача, такие симптомы нельзя оставлять без внимания.

«Первые симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Если вы чувствуете немотивированную слабость и усталость уже в первой половине дня — это довольно тревожный симптом. <…> Также повышенная утомляемость может сопровождаться температурой, которая не сбивается препаратами. Все это может сопровождаться необъяснимым кожным зудом», — пояснил Аслан Загаштоков в интервью NEWS.ru. Врач рекомендовал при появлении указанных признаков незамедлительно обратиться к врачу для прохождения диагностики.

Симптомы рака у некоторых женщин легко спутать с тревогой, к такому выводу пришли американские врачи. URA.RU ранее писало о матери-одиночке, которая долго не обращалась к специалистам из-за «стыдных» признаков. При этом женщина заработала третью стадию рака.

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Слабость и зуд могут быть первыми признаками рака легких. Об этом предупредил онколог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков. По мнению врача, такие симптомы нельзя оставлять без внимания. «Первые симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Если вы чувствуете немотивированную слабость и усталость уже в первой половине дня — это довольно тревожный симптом. <…> Также повышенная утомляемость может сопровождаться температурой, которая не сбивается препаратами. Все это может сопровождаться необъяснимым кожным зудом», — пояснил Аслан Загаштоков в интервью NEWS.ru. Врач рекомендовал при появлении указанных признаков незамедлительно обратиться к врачу для прохождения диагностики. Симптомы рака у некоторых женщин легко спутать с тревогой, к такому выводу пришли американские врачи. URA.RU ранее писало о матери-одиночке, которая долго не обращалась к специалистам из-за «стыдных» признаков. При этом женщина заработала третью стадию рака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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