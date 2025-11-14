Как привязать электронную почту к аккаунту WhatsApp* и Telegram: инструкция

С помощью привязанной почты пользователи мессенджеров получат еще один способ до входа, указано в материале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В последнее время мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) стал активно рекомендовать российским пользователям связать свою учетную запись с электронной почтой. Привязанная почта даст возможность входить в аккаунт другим способом, помимо кода из СМС. Аналогичным образом можно привязать почту к аккаунту в мессенджере Telegram. Инструкция о том, как привязать электронную почту к аккаунтам в мессенджерах — в материале URA.RU.

WhatsApp активно рекомендует добавить почту

В последние дни мессенджер WhatsApp предлагает пользователям из России связать учетную запись с адресом электронной почты. Разработчики утверждают, что такая мера предоставит дополнительный способ авторизации и восстановления доступа к аккаунту.

«Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход», — указано в сообщении для пользователей, которое присылает мессенджер.

В случае необходимости повторной регистрации номера телефона пользователи смогут сделать это с помощью подтвержденного адреса электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо с подробным описанием необходимых шагов. Это указано в сообщении на официальном сайте мессенджера.

Как добавить почту в WhatsApp

Чтобы добавить в аккаунт WhatsApp свою почту, следует выполнить несколько действий. А именно:

Зайти в WhatsApp, в раздел «Настройки»; Нажать на «Учетная запись»; Выбрать «Двухшаговая проверка»; Нажать кнопку «Включить»; Ввести 6-значный пароль и подтвердить его; Ввести адрес почты и подтвердить его.

Как добавить почту в Telegram

Согласно информации, опубликованной в издании, в мессенджере Telegram появилась возможность добавить электронную почту для получения кодов авторизации. Для реализации этой функции необходимо выполнить следующие действия:

Авторизироваться в своем Telegram-аккаунте с нескольких устройств — например, с помощью второго телефона, компьютера или планшета. После этого коды для авторизации будут поступать на все устройства, на которых уже была выполнена авторизация. Вместо отправки СМС-кодов Telegram будет присылать код для входа на другие активные устройства. Важно не выходить из аккаунта в Telegram, если это единственное устройство, где выполнена авторизация. Установите или сбросьте облачный пароль. Для этого нужно перейти в раздел «Конфиденциальность» в настройках. Там можно установить пароль, который будет требоваться для входа в аккаунт в дополнение к авторизации через СМС-код. Укажите адрес электронной почты, к которому у вас всегда будет доступ. Этот адрес понадобится для сброса облачного пароля в случае его забывания. Добавьте адрес электронной почты для получения кодов авторизации. После того как будет выполнен предыдущий шаг, в разделе настроек конфиденциальности должен появиться пункт «Почта для входа» (иногда это происходит с небольшой задержкой). Укажите в этом пункте почтовый ящик для получения проверочных кодов — тогда они будут приходить на него, и необходимость в получении СМС-кодов отпадет.