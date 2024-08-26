26 августа 2024

Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трое подсудимых признали свою вину
Трое подсудимых признали свою вину Фото:
новость из сюжета
Покушение на Симоньян и Собчак

Три фигуранта дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и на журналистку Ксению Собчак частично признали свою вину. Информация об этом следует из материалов дела.

«Пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве. Трое из них признали свою вину частично», — приводит данные дела РИА Новости.

ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Симоньян и Собчак еще в 2023 году, передает RT. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поводом для покушения стала их профессиональная деятельность. Следственный комитет завершил расследование дела 24 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три фигуранта дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и на журналистку Ксению Собчак частично признали свою вину. Информация об этом следует из материалов дела. «Пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве. Трое из них признали свою вину частично», — приводит данные дела РИА Новости. ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Симоньян и Собчак еще в 2023 году, передает RT. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поводом для покушения стала их профессиональная деятельность. Следственный комитет завершил расследование дела 24 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...