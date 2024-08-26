Трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

Три фигуранта дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и на журналистку Ксению Собчак частично признали свою вину. Информация об этом следует из материалов дела.
«Пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве. Трое из них признали свою вину частично», — приводит данные дела РИА Новости.
ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Симоньян и Собчак еще в 2023 году, передает RT. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поводом для покушения стала их профессиональная деятельность. Следственный комитет завершил расследование дела 24 августа.
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