26 августа 2024

В ХМАО отец и дочь погибли в ДТП, врезавшись в лося

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец и дочь погибли, съехав в кювет после столкновения с лосем
Отец и дочь погибли, съехав в кювет после столкновения с лосем Фото:

В Ханты-Мансийском районе 39-летний водитель и его шестилетняя дочь погибли в ДТП, врезавшись в лося. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«Водитель „Mazda“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Не учел видимость в направлении движения и допустил наезд на животное (лось), с последующим съездом в кювет», — сообщает telegram-канал ведомства.

В результате аварии водитель и его дочь скончались на месте. 45-летняя мать получила травмы.

Ранее URA.RU писало, что полиция завела уголовное дело на жительницу ХМАО, сбившую насмерть ребенка. Югорчанка наехала на восьмилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

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В Ханты-Мансийском районе 39-летний водитель и его шестилетняя дочь погибли в ДТП, врезавшись в лося. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «Водитель „Mazda“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Не учел видимость в направлении движения и допустил наезд на животное (лось), с последующим съездом в кювет», — сообщает telegram-канал ведомства. В результате аварии водитель и его дочь скончались на месте. 45-летняя мать получила травмы. Ранее URA.RU писало, что полиция завела уголовное дело на жительницу ХМАО, сбившую насмерть ребенка. Югорчанка наехала на восьмилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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