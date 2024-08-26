В ХМАО отец и дочь погибли в ДТП, врезавшись в лося

В Ханты-Мансийском районе 39-летний водитель и его шестилетняя дочь погибли в ДТП, врезавшись в лося. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«Водитель „Mazda“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. Не учел видимость в направлении движения и допустил наезд на животное (лось), с последующим съездом в кювет», — сообщает telegram-канал ведомства.
В результате аварии водитель и его дочь скончались на месте. 45-летняя мать получила травмы.
Ранее URA.RU писало, что полиция завела уголовное дело на жительницу ХМАО, сбившую насмерть ребенка. Югорчанка наехала на восьмилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
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