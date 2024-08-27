«Некуда бежать»: пленный боевик ВСУ пожаловался на обман командования при атаке на Курскую область

Пленный боевик ВСУ: командование обмануло солдат при атаке на Курскую область

27 августа 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Николай Тяжкороб подчеркнул, что многие украинские солдаты сбежали с поля боя, потому что у них были деньги Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинское командование обещало, что операция в Курской области продлится 15 дней, но на деле солдаты столкнулись с тяжелыми условиями и значительными потерями. Об этом сообщил украинский пленный Николай Тяжкороб в представленном Минобороны РФ видео. «Мы (заявило командование) едем на 15 дней, вернемся живые обратно», — уточнил Тяжкороб в опубликованном ролике. Он подчеркнул, что половина боевиков ВСУ сбежали, потому что у них были деньги. Пленный ВС РФ рассказал, что его принудительно мобилизовали, он долгое время он избегал службы. Тяжкороб считает атаки ВСУ бессмысленными и понимает тех, кто не захотел участвовать в них или сбежал. Ранее сообщалось, что в Волчанске солдат ВСУ Андрей Гусляков решил сдаться в плен российским военным, но его сослуживцы открыли огонь по нему, что вынудило его сбежать. Гусляков также добавил, что командование обмануло его, направив в зону боевых действий вместо тыла, как это было предусмотрено по причине его здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское командование обещало, что операция в Курской области продлится 15 дней, но на деле солдаты столкнулись с тяжелыми условиями и значительными потерями. Об этом сообщил украинский пленный Николай Тяжкороб в представленном Минобороны РФ видео. «Мы (заявило командование) едем на 15 дней, вернемся живые обратно», — уточнил Тяжкороб в опубликованном ролике. Он подчеркнул, что половина боевиков ВСУ сбежали, потому что у них были деньги. Пленный ВС РФ рассказал, что его принудительно мобилизовали, он долгое время он избегал службы. Тяжкороб считает атаки ВСУ бессмысленными и понимает тех, кто не захотел участвовать в них или сбежал. Ранее сообщалось, что в Волчанске солдат ВСУ Андрей Гусляков решил сдаться в плен российским военным, но его сослуживцы открыли огонь по нему, что вынудило его сбежать. Гусляков также добавил, что командование обмануло его, направив в зону боевых действий вместо тыла, как это было предусмотрено по причине его здоровья.