Свердловские туристы оставили в Турции миллионы рублей

Стоимость отдыха в Турции для свердловчан превысила два миллиона рублей

27 августа 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Турция стала одной из самых популярных стран для туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В завершающемся туристическом сезоне отдых в Турции обходился свердловчанам в два и более миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор One Click Travel Анара Уралова. «В летний период одним из самых популярных и дорогих направлений стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов, с тем учетом, когда турист предпочитал жить на вилле», — поделилась Уралова. Самым экономичным направлением стали ОАЭ, Камбоджа, остальные направления, например, Таиланд, сейчас уже стоят гораздо дороже. Внутри Камбоджи недорогая инфраструктура, в перспективе через пять лет цены выровняются с Таиландом. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, средняя стоимость чека по зарубежным направлениям бюджетного сегмента составила 150-180 тысяч рублей на двоих при семидневном отдыхе. «В тур, как правило, включены проживание в двухместном номере, авиаперелет, завтраки. Популярными зарубежными направлениями в завершающемся туристическом сезоне стали Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет», рассказал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В завершающемся туристическом сезоне отдых в Турции обходился свердловчанам в два и более миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор One Click Travel Анара Уралова. «В летний период одним из самых популярных и дорогих направлений стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов, с тем учетом, когда турист предпочитал жить на вилле», — поделилась Уралова. Самым экономичным направлением стали ОАЭ, Камбоджа, остальные направления, например, Таиланд, сейчас уже стоят гораздо дороже. Внутри Камбоджи недорогая инфраструктура, в перспективе через пять лет цены выровняются с Таиландом. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, средняя стоимость чека по зарубежным направлениям бюджетного сегмента составила 150-180 тысяч рублей на двоих при семидневном отдыхе. «В тур, как правило, включены проживание в двухместном номере, авиаперелет, завтраки. Популярными зарубежными направлениями в завершающемся туристическом сезоне стали Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет», рассказал он.