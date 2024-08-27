Свердловские туристы оставили в Турции миллионы рублей

Стоимость отдыха в Турции для свердловчан превысила два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Турция стала одной из самых популярных стран для туристов Фото:

В завершающемся туристическом сезоне отдых в Турции обходился свердловчанам в два и более миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор One Click Travel Анара Уралова.

«В летний период одним из самых популярных и дорогих направлений стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов, с тем учетом, когда турист предпочитал жить на вилле», — поделилась Уралова. Самым экономичным направлением стали ОАЭ, Камбоджа, остальные направления, например, Таиланд, сейчас уже стоят гораздо дороже. Внутри Камбоджи недорогая инфраструктура, в перспективе через пять лет цены выровняются с Таиландом.

По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, средняя стоимость чека по зарубежным направлениям бюджетного сегмента составила 150-180 тысяч рублей на двоих при семидневном отдыхе. «В тур, как правило, включены проживание в двухместном номере, авиаперелет, завтраки. Популярными зарубежными направлениями в завершающемся туристическом сезоне стали Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет», рассказал он.

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В завершающемся туристическом сезоне отдых в Турции обходился свердловчанам в два и более миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор One Click Travel Анара Уралова. «В летний период одним из самых популярных и дорогих направлений стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов, с тем учетом, когда турист предпочитал жить на вилле», — поделилась Уралова. Самым экономичным направлением стали ОАЭ, Камбоджа, остальные направления, например, Таиланд, сейчас уже стоят гораздо дороже. Внутри Камбоджи недорогая инфраструктура, в перспективе через пять лет цены выровняются с Таиландом. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, средняя стоимость чека по зарубежным направлениям бюджетного сегмента составила 150-180 тысяч рублей на двоих при семидневном отдыхе. «В тур, как правило, включены проживание в двухместном номере, авиаперелет, завтраки. Популярными зарубежными направлениями в завершающемся туристическом сезоне стали Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет», рассказал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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