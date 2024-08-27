Звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную признали неизлечимо больной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлана Светличная неизлечимо больна, она не может передвигаться без посторонней помощи, сообщил Mash
Светлана Светличная неизлечимо больна, она не может передвигаться без посторонней помощи, сообщил Mash Фото:

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная, запомнившаяся многим по роли в комедии «Бриллиантовая рука», признана неизлечимо больной, ей также присвоен паллиативный статус (состояние человека, у которого диагностировано неизлечимое заболевание). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Там же отметили, что артистка сама дала согласие на присвоение данного статуса.

«Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. <...>Сейчас заслуженная артистка РСФСР в состоянии средней тяжести», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что актриса жалуется на постоянные боли и не в состоянии передвигаться без посторонней помощи. Сообщается, что большую часть времени она проводит в кровати. 

Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности и снятие и купирование болевых синдромов. Это будет сопровождаться проведением психологической помощи.

Ранее сообщалось, что Светличная была экстренно госпитализирована в московскую больницу. Актрисе диагностировали инфекцию в почках и патологию в легком.

Светличная воплотила на экране образ агента спецслужб по имени Анна Сергеевна. Эта роль оставила значительный след в памяти зрителей, особенно благодаря ее реплике: «Не виноватая я! Он сам пришел!», которая стала широко цитируемой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная, запомнившаяся многим по роли в комедии «Бриллиантовая рука», признана неизлечимо больной, ей также присвоен паллиативный статус (состояние человека, у которого диагностировано неизлечимое заболевание). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Там же отметили, что артистка сама дала согласие на присвоение данного статуса. «Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. <...>Сейчас заслуженная артистка РСФСР в состоянии средней тяжести», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что актриса жалуется на постоянные боли и не в состоянии передвигаться без посторонней помощи. Сообщается, что большую часть времени она проводит в кровати.  Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности и снятие и купирование болевых синдромов. Это будет сопровождаться проведением психологической помощи. Ранее сообщалось, что Светличная была экстренно госпитализирована в московскую больницу. Актрисе диагностировали инфекцию в почках и патологию в легком. Светличная воплотила на экране образ агента спецслужб по имени Анна Сергеевна. Эта роль оставила значительный след в памяти зрителей, особенно благодаря ее реплике: «Не виноватая я! Он сам пришел!», которая стала широко цитируемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...