Звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную признали неизлечимо больной

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Светличная, запомнившаяся многим по роли в комедии «Бриллиантовая рука», признана неизлечимо больной, ей также присвоен паллиативный статус (состояние человека, у которого диагностировано неизлечимое заболевание). Об этом сообщил telegram-канал Mash. Там же отметили, что артистка сама дала согласие на присвоение данного статуса.
«Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. <...>Сейчас заслуженная артистка РСФСР в состоянии средней тяжести», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что актриса жалуется на постоянные боли и не в состоянии передвигаться без посторонней помощи. Сообщается, что большую часть времени она проводит в кровати.
Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности и снятие и купирование болевых синдромов. Это будет сопровождаться проведением психологической помощи.
Ранее сообщалось, что Светличная была экстренно госпитализирована в московскую больницу. Актрисе диагностировали инфекцию в почках и патологию в легком.
Светличная воплотила на экране образ агента спецслужб по имени Анна Сергеевна. Эта роль оставила значительный след в памяти зрителей, особенно благодаря ее реплике: «Не виноватая я! Он сам пришел!», которая стала широко цитируемой.
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