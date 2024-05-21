Звезду «Бриллиантовой руки» экстренно госпитализировали в больницу

В Москве срочно госпитализировали актрису Светлану Светличную
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлане Светличной стало плохо, пишет Shot
Светлане Светличной стало плохо, пишет Shot Фото:

В Москве заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, запомнившаяся многим по роли в комедии «Бриллиантовая рука», была экстренно госпитализирована в столичную больницу. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. Ей стало плохо», — передают авторы канала. Уточняется, что актрисе диагностировали инфекцию в почках и патологию в легком.

По данным Shot, актриса в последнее время находилась в психиатрической больнице. Однако из-за самочувствия ее пришлось экстренно перевести в другой стационар.

Светличная исполнила роль агента спецслужб Анны Сергеевны. Многим зрителям она запомнилась фразой: "Не виноватая я! Он сам пришел!", которая ушла в народ.

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В Москве заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, запомнившаяся многим по роли в комедии «Бриллиантовая рука», была экстренно госпитализирована в столичную больницу. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. Ей стало плохо», — передают авторы канала. Уточняется, что актрисе диагностировали инфекцию в почках и патологию в легком. По данным Shot, актриса в последнее время находилась в психиатрической больнице. Однако из-за самочувствия ее пришлось экстренно перевести в другой стационар. Светличная исполнила роль агента спецслужб Анны Сергеевны. Многим зрителям она запомнилась фразой: "Не виноватая я! Он сам пришел!", которая ушла в народ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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