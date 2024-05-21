Звезду «Бриллиантовой руки» экстренно госпитализировали в больницу

В Москве заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, запомнившаяся многим по роли в комедии «Бриллиантовая рука», была экстренно госпитализирована в столичную больницу. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Светличная экстренно госпитализирована в московскую больницу. Ей стало плохо», — передают авторы канала. Уточняется, что актрисе диагностировали инфекцию в почках и патологию в легком.
По данным Shot, актриса в последнее время находилась в психиатрической больнице. Однако из-за самочувствия ее пришлось экстренно перевести в другой стационар.
Светличная исполнила роль агента спецслужб Анны Сергеевны. Многим зрителям она запомнилась фразой: "Не виноватая я! Он сам пришел!", которая ушла в народ.
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