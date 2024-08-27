Общество Россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей 27 августа 2024 в 10:53 Размер текста - 17 + Собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ozon, «Авито» и Wildberries пожертвовали жителям Курской области 440 млн рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант». «Акция стартовала 21 августа. К понедельнику, 26 августа, в рамках „сервисов адресной помощи“ собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов», — говорится в материале газеты. По данным Ozon, беженцы чаще сего нуждаются в одежде, средствах связи и кухонной утвари. «Авто Работа» предоставило беженцам 1,4 млн вакансий по всей стране. А Wildberries предоставило пострадавшим несколько десятков тонн продуктов. ВСУ вторглись 6 августа на территорию Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются в обстреливаемом российском регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ozon, «Авито» и Wildberries пожертвовали жителям Курской области 440 млн рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант». «Акция стартовала 21 августа. К понедельнику, 26 августа, в рамках „сервисов адресной помощи“ собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов», — говорится в материале газеты. По данным Ozon, беженцы чаще сего нуждаются в одежде, средствах связи и кухонной утвари. «Авто Работа» предоставило беженцам 1,4 млн вакансий по всей стране. А Wildberries предоставило пострадавшим несколько десятков тонн продуктов. ВСУ вторглись 6 августа на территорию Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются в обстреливаемом российском регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям