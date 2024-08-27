Россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей

Ozon, «Авито» и Wildberries пожертвовали жителям Курской области 440 млн рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
«Акция стартовала 21 августа. К понедельнику, 26 августа, в рамках „сервисов адресной помощи“ собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов», — говорится в материале газеты.
По данным Ozon, беженцы чаще сего нуждаются в одежде, средствах связи и кухонной утвари. «Авто Работа» предоставило беженцам 1,4 млн вакансий по всей стране. А Wildberries предоставило пострадавшим несколько десятков тонн продуктов.
ВСУ вторглись 6 августа на территорию Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются в обстреливаемом российском регионе.
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