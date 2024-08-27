Россияне пожертвовали жителям Курской области почти полмиллиарда рублей

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Собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ozon, «Авито» и Wildberries пожертвовали жителям Курской области 440 млн рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Акция стартовала 21 августа. К понедельнику, 26 августа, в рамках „сервисов адресной помощи“ собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов», — говорится в материале газеты.

По данным Ozon, беженцы чаще сего нуждаются в одежде, средствах связи и кухонной утвари. «Авто Работа» предоставило беженцам 1,4 млн вакансий по всей стране. А Wildberries предоставило пострадавшим несколько десятков тонн продуктов.

ВСУ вторглись 6 августа на территорию Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются в обстреливаемом российском регионе.

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Ozon, «Авито» и Wildberries пожертвовали жителям Курской области 440 млн рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант». «Акция стартовала 21 августа. К понедельнику, 26 августа, в рамках „сервисов адресной помощи“ собрано более 440 млн рублей сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов», — говорится в материале газеты. По данным Ozon, беженцы чаще сего нуждаются в одежде, средствах связи и кухонной утвари. «Авто Работа» предоставило беженцам 1,4 млн вакансий по всей стране. А Wildberries предоставило пострадавшим несколько десятков тонн продуктов. ВСУ вторглись 6 августа на территорию Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются в обстреливаемом российском регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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