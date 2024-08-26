В Кургане из-за аварии без воды остались детсады, супермакеты и десятки домов. Список

27 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Кургане десятки жилых домов остались без воды из-за аварии на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодного водоснабжения остались несколько детских садов, супермаркетов, а также десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по улице Калинина 20 без ХВС остались: частный сектор от улицы Луначарского до улицы Калинина, от улицы Садовой до улицы Отдыха; улица Омская — полностью. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Без холодной воды остались школа №9, детские сады №103, 130. Также ХВС из-за аварии отключена в двух магазинах торговой сети «Магнит». В Кургане временно без холодной воды остались десятки жилых домов АО «Водный Союз» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодного водоснабжения остались несколько детских садов, супермаркетов, а также десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по улице Калинина 20 без ХВС остались: частный сектор от улицы Луначарского до улицы Калинина, от улицы Садовой до улицы Отдыха; улица Омская — полностью. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Без холодной воды остались школа №9, детские сады №103, 130. Также ХВС из-за аварии отключена в двух магазинах торговой сети «Магнит».