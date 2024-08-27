МО РФ: Киев готовится к провокациям с химикатами

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
Киев готовится к провокациям с химикатами, на Украину доставлены химические реагенты, заявили в МО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Российской Федерации выразило опасения относительно возможной подготовки Киевом провокаций с применением токсичных химикатов. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ ВС РФ, заявил о наличии информации об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты, что может свидетельствовать о подготовке к проведению таких действий в зоне специальной военной операции.

«Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции», — сказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов URA.RU. Он подчеркнул серьезность ситуации, указав на оперативные сведения о подготовке ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства.

Кроме того, генерал-лейтенант Кириллов сообщил о получении информации 13 июля 2024 года о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. Он также упомянул обнаружение трофейной документации, которая является методическим пособием по обращению с такими боеприпасами.

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Министерство обороны Российской Федерации выразило опасения относительно возможной подготовки Киевом провокаций с применением токсичных химикатов. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ ВС РФ, заявил о наличии информации об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты, что может свидетельствовать о подготовке к проведению таких действий в зоне специальной военной операции. «Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции», — сказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов URA.RU. Он подчеркнул серьезность ситуации, указав на оперативные сведения о подготовке ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Кроме того, генерал-лейтенант Кириллов сообщил о получении информации 13 июля 2024 года о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. Он также упомянул обнаружение трофейной документации, которая является методическим пособием по обращению с такими боеприпасами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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