26 августа 2024

В центре Перми вырос гриб-деликатес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка нашла гриб во дворе своего дома
Пермячка нашла гриб во дворе своего дома Фото:

Пермячка обнаружила в центре города гриб, который считается деликатесом в Европе. Фотографию своей находки читательница URA.RU прислала в редакцию.

«Шла домой и заметила необычный гриб во дворе дома по ул. Монастырская. Издалека он выглядит будто кружевной и словно прозрачный», — поделилась эмоциями от находки читательница URA.RU.

По данным портала «Грибы Сибири», этот гриб носит название «Навозник белый». Он съедобен и считается самым вкусным из всех разновидностей навозников. В Европе его считают деликатесом и используют в супах и вторых блюдах.

Такой гриб вырос во дворе дома в центре Перми
Такой гриб вырос во дворе дома в центре Перми
Фото:

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Пермячка обнаружила в центре города гриб, который считается деликатесом в Европе. Фотографию своей находки читательница URA.RU прислала в редакцию. «Шла домой и заметила необычный гриб во дворе дома по ул. Монастырская. Издалека он выглядит будто кружевной и словно прозрачный», — поделилась эмоциями от находки читательница URA.RU. По данным портала «Грибы Сибири», этот гриб носит название «Навозник белый». Он съедобен и считается самым вкусным из всех разновидностей навозников. В Европе его считают деликатесом и используют в супах и вторых блюдах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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