Пермячка нашла гриб во дворе своего дома
Пермячка обнаружила в центре города гриб, который считается деликатесом в Европе. Фотографию своей находки читательница URA.RU прислала в редакцию.
«Шла домой и заметила необычный гриб во дворе дома по ул. Монастырская. Издалека он выглядит будто кружевной и словно прозрачный», — поделилась эмоциями от находки читательница URA.RU.
По данным портала «Грибы Сибири», этот гриб носит название «Навозник белый». Он съедобен и считается самым вкусным из всех разновидностей навозников. В Европе его считают деликатесом и используют в супах и вторых блюдах.
Такой гриб вырос во дворе дома в центре Перми
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