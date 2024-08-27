ВСУ готовятся к атаке химическими боеприпасами: главные заявления Минобороны

Генерал Кириллов: Украине поставили опасный компонент химоружия

27 августа 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Украинская лаборатория, обнаруженная в Авдеевке, производила отравляющие вещества на более чем 40 тысяч летальных доз для человека в сутки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская лаборатория в Авдеевке (ДНР) серийно производила отравляющие вещества и не исключена подготовка Киевом очередных провокаций с химикатами. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Главные заявления Минобороны — в материале URA.RU. Провокации с химикатами По словам Кириллова, сведения об импорте Украиной химических веществ не исключают подготовки Киевом новых провокаций с токсичными химикатами. Он отметил, что провокации планируются в зоне специальной военной операции. Батальон ВСУ получил боеприпасы с химическими веществами ВС РФ 13 июля приняли сведения о подвозе боеприпасов с химическими веществами в подразделения 3-го аэромобильного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Кириллов. Найдены методички на позициях. Кроме того, началась подготовка военных ВСУ к применению химических боеприпасов для артсистем западного производства. В тайнике ВСУ найдены готовые к применению вещества на основе нитрата таллия В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия. Известны случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят к применению химических боеприпасов с помощью артиллерийских систем западного производства, найдены соответствующие методички. Об этом также заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, идет подготовка военнослужащих Украины к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Также найдено методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами. Украинская лаборатория в Авдеевке серийно производила отравляющие вещества Украинская лаборатория, обнаруженная в Авдеевке, производила отравляющие вещества на более чем 40 тысяч летальных доз для человека в сутки. В пробах, взятых на месте, выявлен цианистый натрий, серная кислота. Экспертами в местности Авдеевки была найдена лаборатория с химическим оборудованием. В здании были найдены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Смывы с лабораторного оборудования и вытяжной системы были отобраны в соответствии с требованиями КЗХО и доставлены в аккредитованную лабораторию Минобороны России для углубленного изучения. В ходе аналитических исследований было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Киев получил около 500 тонн вещества для создания азотистого иприта Киев получил около 500 тонн триэтаноламина. Он может использоваться для создания отравляющего вещества — азотистого иприта, только в июле поставлено 160 тонн. США вовлекают Молдавию в создание веществ, выборочно поражающих этнические группы Более двух тысяч ситуаций транспортировки образцов биоматериалов с Украины в США через территорию Молдавии было осуществлено с августа 2022 по май 2024 года. Таким образом, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США. Фирмы из США и подконтрольные Санду компании вывозят биоматериалы с Украины через Молдавию Перевозка биометариалов с Украины через Молдавию в интересах американских лабораторий осуществляется в том числе фирмами из США и компаниями, уоторые принадлежат президенту Майе Санду. По словам Кириллова, сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями «Гамма логистик» и «Аэротранскарго», подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями. США до СВО вывезли с Украины более 16 тысяч биопроб для создания опасных агентов США и их союзники еще до начала специальной военной операции вывезли не менее 16 тыс. биопроб из Украины для выработки агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона. По мнению Кириллова, Вашингтон сохраняет значительный интерес к получению биоматериалов граждан России, Украины и других государств после советского пространства. Ситуация с химикатами в Сирии вызвала негодование ОЗХО Ситуация с закупкой Сирией химикатов вызвала бурное негодование Запада и закончилась рекомендациями по запрету экспорта химпродукции в страну. Вместе с тем реакции на действия Киева не последовало. Отработавшее ядерное топливо может использоваться на Украине для создания «грязной бомбы» Ядерное топливо ввезено на Украину для «грязной бомбы» и химических провокаций «под чужим флагом». Это является риском. В одном из последних брифингов они отмечали, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем Андрея Ермака — главы офиса президента Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская лаборатория в Авдеевке (ДНР) серийно производила отравляющие вещества и не исключена подготовка Киевом очередных провокаций с химикатами. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Главные заявления Минобороны — в материале URA.RU. По словам Кириллова, сведения об импорте Украиной химических веществ не исключают подготовки Киевом новых провокаций с токсичными химикатами. Он отметил, что провокации планируются в зоне специальной военной операции. ВС РФ 13 июля приняли сведения о подвозе боеприпасов с химическими веществами в подразделения 3-го аэромобильного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Кириллов. Найдены методички на позициях. Кроме того, началась подготовка военных ВСУ к применению химических боеприпасов для артсистем западного производства. В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия. Известны случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят к применению химических боеприпасов с помощью артиллерийских систем западного производства, найдены соответствующие методички. Об этом также заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, идет подготовка военнослужащих Украины к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Также найдено методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами. Украинская лаборатория, обнаруженная в Авдеевке, производила отравляющие вещества на более чем 40 тысяч летальных доз для человека в сутки. В пробах, взятых на месте, выявлен цианистый натрий, серная кислота. Экспертами в местности Авдеевки была найдена лаборатория с химическим оборудованием. В здании были найдены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Смывы с лабораторного оборудования и вытяжной системы были отобраны в соответствии с требованиями КЗХО и доставлены в аккредитованную лабораторию Минобороны России для углубленного изучения. В ходе аналитических исследований было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Киев получил около 500 тонн триэтаноламина. Он может использоваться для создания отравляющего вещества — азотистого иприта, только в июле поставлено 160 тонн. Более двух тысяч ситуаций транспортировки образцов биоматериалов с Украины в США через территорию Молдавии было осуществлено с августа 2022 по май 2024 года. Таким образом, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США. Перевозка биометариалов с Украины через Молдавию в интересах американских лабораторий осуществляется в том числе фирмами из США и компаниями, уоторые принадлежат президенту Майе Санду. По словам Кириллова, сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями «Гамма логистик» и «Аэротранскарго», подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями. США и их союзники еще до начала специальной военной операции вывезли не менее 16 тыс. биопроб из Украины для выработки агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона. По мнению Кириллова, Вашингтон сохраняет значительный интерес к получению биоматериалов граждан России, Украины и других государств после советского пространства. Ситуация с закупкой Сирией химикатов вызвала бурное негодование Запада и закончилась рекомендациями по запрету экспорта химпродукции в страну. Вместе с тем реакции на действия Киева не последовало. Ядерное топливо ввезено на Украину для «грязной бомбы» и химических провокаций «под чужим флагом». Это является риском. В одном из последних брифингов они отмечали, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем Андрея Ермака — главы офиса президента Украины.