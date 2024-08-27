Кодовое слово «Пушок»: как мошенники разводят екатеринбуржцев на миллионы

В Екатеринбурге мошенники обманывают жертв с помощью паролей и кодовых слов

27 августа 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Аферисты изобретают новые способы, чтобы выманить в граждан деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге, как во всей Свердловской области и России, мошенничества происходят каждый день и десятками. Благодаря усилиям полиции граждане стали бдительнее, но и аферисты готовят новые уловки — например, придумываю «кодовые слова», которые должны произвести впечатление на жертву. URA.RU собрало подборку самых необычных махинаций за последние пару недель, когда уральцы лишились своих сбережений. 9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ Аферисты изобретают абсурдные кодовые слова, которые вводят жертв в заблуждение Фото: Илья Московец © URA.RU Замдиректора одной из торговых компаний потерял почти 9,5 миллионов рублей после того, как ему позвонила неизвестная и сообщила, что у клиента истекает договор абонентского номера, и попросила продиктовать коды, которые придут в смс. Далее подключились «сотрудники „Госуслуг“», которые посоветовали обезопасить и задекларировать счета и вклады. «Мужчине сказали, что к нему приедет сотрудник инкассации и по контрольному слову „Туман“ заберет денежные средства. В течение нескольких дней горожанин передавал частями разные суммы, отдавал их курьерам просто в пакетах. В итоге добычей мошенников стали 9 миллионов 435 тысяч рублей. Из них более шести миллионов — собственные деньги, и три млн — кредиты», — рассказал URA.RU источник. КОДОВОЕ СЛОВО «ПУШОК» В данном случае сумма, доставшаяся аферистам, гораздо скромнее, но запудрили голову жертве не менее искусно. Пенсионерке позвонил «сотрудник „Ростелекома“» и опять же объявил об истекшем договоре, попросив продиктовать код из смс. Спустя время уже нарисовался «майор полиции», который сообщил пожилой женщине, что надо обезопасить вклад в банке от мошенников. Он заявил, что пенсионерка отныне «под прикрытием» сотрудницы «Росмониторинга». Пенсионерку впечатлил пароль «Пушок» Фото: Илья Московец © URA.RU «Пенсионерке велели обналичить вклад и передать деньги инкассатору, которые приедет к ее дому и назовет кодовое слово — „Пушок“. Женщина послушно завернула деньги в пакет и в условленное время в условленном месте передала 400 тысяч рублей. Особое впечатление на старушку произвел именно пароль», — объяснил источник. К слову, «инкассатора» удалось полиции задержать, им оказался местный 34-летний житель. Он объяснил, что подрабатывал курьером, по указанию «работодателя», с различных адресов забирал у людей деньги и зачислял на криптокошелек. Похищенное изъято и пока хранится в полиции как вещдоки, позже деньги вернут хозяйке. РОБОТ МАКС Екатеринбуржца обманули, используя «робота на „Госуслугах“» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В данном случае мошенники обогатились на миллион 100 тысяч рублей. «Сотрудник „МТС“» позвонил директору одного из филиалов «Росздравнадзора», предложил продлить договор обслуживания и попросил назвать коды из смс. Позже мужчине поступили сообщения, что его учетная запись на «Госуслугах» блокирована. «Тут же раздался звонок от «сотрудницы «Госуслуг», которая сообщила, что человек стал жертвой мошенников, и надо разблокировать личную страницу. Мужчина вошел в приложение и увидел сообщение от робота Макса, который дал ему несколько «подсказок». По длинной цепочке, в которой участвовали уже «сотрудники «Центробанка» и следователи полиции», директор взял кредит и перевел незнакомцам один миллион 100 тысяч рублей», — говорит инсайдер. ВОЕННОГО КИНУЛИ НА ПОКУПКЕ ДОЛЛАРОВ Солдат хотел купить доллары, а лишился рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В данном случае жертвой стал военнослужащий одной их воинских частей Екатеринбурга. Мужчине пришло сообщение в telegram-канале с предложением купить доллар по выгодной цене. Тот согласился, и перечислил по неизвестному номеру 10 тысяч рублей. «Когда спустя время доллары так и не пришли, военный решил, что финансовая операция в стадии процесса. Солдата ничего не смутило, и он сам уже предложил незнакомцу купить еще валюты 300 тысяч рублей. Доллары снова не поступили, покупателя заблокировали в чате, и лишь тогда он понял, что его обманули», — продолжает собеседник агентства. ПЕДАГОГ ВЗЯЛА ПЯТЬ КРЕДИТОВ Женщина взяла кредиты и отдала мошеннникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудница Уральского педагогического университета отдала мошенникам более четырех миллионов рублей. Женщине позвонили «сотрудники „МТС“» и припугнули, что номер ее телефона хотят аннулировать. Потом ей сообщили о другой проблеме — на нее пытаются взять кредит в «Сбербанке». Аферисты убедили жертву перевести деньги на «безопасный счет», что она и сделала. «Для этого сотрудница универа оформила пять кредитов в разных банках и добавила личные сбережения. Ущерб составил 4 миллиона 182 тысячи рублей. Когда женщина осознала, что ее обманули, она была потрясена: ведь она сама не раз беседовала со студентами и предупреждала их о мошенниках», — говорит источник. ПАРОЛЬ «ЗУБЫ БОЛЯТ» Уловки мошенников становятся все изощренней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компанию сотруднице педуниверситета составила коллега из УрФУ, которая подарила жуликам 700 тысяч рублей. По той же схеме, только от «Ростелекома», она продиктовала незнакомцам все коды и свои паспортные данные. Далее с ней связался «капитан полиции» и огорошил, что мошенники завладели ее персональными и биометрическими данными, то есть голосом, и отправляют накопления на Украину — в помощь ВСУ. «Потом вступил в игру „майор ФСБ“ и „работник Центробанка“, которые убедили педагога снять все накопления и передать курьеру, который подъедет в секретное место и назовет кодовую фразу — „Зубы болят“. Женщина все исполнила в точности и встретилась с мужчиной в черной одежде и с седой бородой. То назвал пароль и сказал, что тоже стал жертвой мошенников, и теперь помогает таким, как он. И только позже внучка объяснила пострадавшей, что ее облапошили», — говорит собеседник агентства. УКРАИНЕЦ И ПУШКИН Жулики использовали имя поэта для пароля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В данном случае пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей, опять же заключая «новый договор с „Ростелекомом“». Позже «сотрудник полиции» напугал даму, что мошенники узнали реквизиты ее паспорта и хотят снять деньги. Женщину убедили, что средства надо срочно задекларировать, а для этого передать курьеру, который назовет важный пароль — «Пушкин». Она все в точности исполнила.



Сотрудникам УгРО удалось вычислить агента. Им оказался 51-летний местный житель по фамилии Украинец. Тот признался, что нашел подработку в telegram-канале: выезжать на адреса, под разными предлогами забирать у людей деньги, переводить их на определенные счета, оставляя себе 5% от суммы. Украденные у пенсионерки 300 тысяч Украинец успел перечислить «работодателям», вернуть их пока не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге, как во всей Свердловской области и России, мошенничества происходят каждый день и десятками. Благодаря усилиям полиции граждане стали бдительнее, но и аферисты готовят новые уловки — например, придумываю «кодовые слова», которые должны произвести впечатление на жертву. URA.RU собрало подборку самых необычных махинаций за последние пару недель, когда уральцы лишились своих сбережений. 9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ Замдиректора одной из торговых компаний потерял почти 9,5 миллионов рублей после того, как ему позвонила неизвестная и сообщила, что у клиента истекает договор абонентского номера, и попросила продиктовать коды, которые придут в смс. Далее подключились «сотрудники „Госуслуг“», которые посоветовали обезопасить и задекларировать счета и вклады. «Мужчине сказали, что к нему приедет сотрудник инкассации и по контрольному слову „Туман“ заберет денежные средства. В течение нескольких дней горожанин передавал частями разные суммы, отдавал их курьерам просто в пакетах. В итоге добычей мошенников стали 9 миллионов 435 тысяч рублей. Из них более шести миллионов — собственные деньги, и три млн — кредиты», — рассказал URA.RU источник. КОДОВОЕ СЛОВО «ПУШОК» В данном случае сумма, доставшаяся аферистам, гораздо скромнее, но запудрили голову жертве не менее искусно. Пенсионерке позвонил «сотрудник „Ростелекома“» и опять же объявил об истекшем договоре, попросив продиктовать код из смс. Спустя время уже нарисовался «майор полиции», который сообщил пожилой женщине, что надо обезопасить вклад в банке от мошенников. Он заявил, что пенсионерка отныне «под прикрытием» сотрудницы «Росмониторинга». «Пенсионерке велели обналичить вклад и передать деньги инкассатору, которые приедет к ее дому и назовет кодовое слово — „Пушок“. Женщина послушно завернула деньги в пакет и в условленное время в условленном месте передала 400 тысяч рублей. Особое впечатление на старушку произвел именно пароль», — объяснил источник. К слову, «инкассатора» удалось полиции задержать, им оказался местный 34-летний житель. Он объяснил, что подрабатывал курьером, по указанию «работодателя», с различных адресов забирал у людей деньги и зачислял на криптокошелек. Похищенное изъято и пока хранится в полиции как вещдоки, позже деньги вернут хозяйке. РОБОТ МАКС В данном случае мошенники обогатились на миллион 100 тысяч рублей. «Сотрудник „МТС“» позвонил директору одного из филиалов «Росздравнадзора», предложил продлить договор обслуживания и попросил назвать коды из смс. Позже мужчине поступили сообщения, что его учетная запись на «Госуслугах» блокирована. «Тут же раздался звонок от «сотрудницы «Госуслуг», которая сообщила, что человек стал жертвой мошенников, и надо разблокировать личную страницу. Мужчина вошел в приложение и увидел сообщение от робота Макса, который дал ему несколько «подсказок». По длинной цепочке, в которой участвовали уже «сотрудники «Центробанка» и следователи полиции», директор взял кредит и перевел незнакомцам один миллион 100 тысяч рублей», — говорит инсайдер. ВОЕННОГО КИНУЛИ НА ПОКУПКЕ ДОЛЛАРОВ В данном случае жертвой стал военнослужащий одной их воинских частей Екатеринбурга. Мужчине пришло сообщение в telegram-канале с предложением купить доллар по выгодной цене. Тот согласился, и перечислил по неизвестному номеру 10 тысяч рублей. «Когда спустя время доллары так и не пришли, военный решил, что финансовая операция в стадии процесса. Солдата ничего не смутило, и он сам уже предложил незнакомцу купить еще валюты 300 тысяч рублей. Доллары снова не поступили, покупателя заблокировали в чате, и лишь тогда он понял, что его обманули», — продолжает собеседник агентства. ПЕДАГОГ ВЗЯЛА ПЯТЬ КРЕДИТОВ Сотрудница Уральского педагогического университета отдала мошенникам более четырех миллионов рублей. Женщине позвонили «сотрудники „МТС“» и припугнули, что номер ее телефона хотят аннулировать. Потом ей сообщили о другой проблеме — на нее пытаются взять кредит в «Сбербанке». Аферисты убедили жертву перевести деньги на «безопасный счет», что она и сделала. «Для этого сотрудница универа оформила пять кредитов в разных банках и добавила личные сбережения. Ущерб составил 4 миллиона 182 тысячи рублей. Когда женщина осознала, что ее обманули, она была потрясена: ведь она сама не раз беседовала со студентами и предупреждала их о мошенниках», — говорит источник. ПАРОЛЬ «ЗУБЫ БОЛЯТ» Компанию сотруднице педуниверситета составила коллега из УрФУ, которая подарила жуликам 700 тысяч рублей. По той же схеме, только от «Ростелекома», она продиктовала незнакомцам все коды и свои паспортные данные. Далее с ней связался «капитан полиции» и огорошил, что мошенники завладели ее персональными и биометрическими данными, то есть голосом, и отправляют накопления на Украину — в помощь ВСУ. «Потом вступил в игру „майор ФСБ“ и „работник Центробанка“, которые убедили педагога снять все накопления и передать курьеру, который подъедет в секретное место и назовет кодовую фразу — „Зубы болят“. Женщина все исполнила в точности и встретилась с мужчиной в черной одежде и с седой бородой. То назвал пароль и сказал, что тоже стал жертвой мошенников, и теперь помогает таким, как он. И только позже внучка объяснила пострадавшей, что ее облапошили», — говорит собеседник агентства. УКРАИНЕЦ И ПУШКИН В данном случае пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей, опять же заключая «новый договор с „Ростелекомом“». Позже «сотрудник полиции» напугал даму, что мошенники узнали реквизиты ее паспорта и хотят снять деньги. Женщину убедили, что средства надо срочно задекларировать, а для этого передать курьеру, который назовет важный пароль — «Пушкин». Она все в точности исполнила. Сотрудникам УгРО удалось вычислить агента. Им оказался 51-летний местный житель по фамилии Украинец. Тот признался, что нашел подработку в telegram-канале: выезжать на адреса, под разными предлогами забирать у людей деньги, переводить их на определенные счета, оставляя себе 5% от суммы. Украденные у пенсионерки 300 тысяч Украинец успел перечислить «работодателям», вернуть их пока не удалось.