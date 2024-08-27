Боевики ВСУ устроили мародерство в Курской области: ситуация в регионе утром 27 августа

Боевики ВСУ устроили мародерство в Курской области, а американский наемник, воевавший на стороне украинских сил, рассказал о хаосе среди военнослужащих. О ситуации в Курской области утром 27 августа — в материале URA.RU.
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Американский наемник на стороне ВСУ
Наемник из Америки, воевавший на стороне ВСУ, заявил о хаосе среди украинских военных в Курской области. Об этом он сказал в интервью телекомпании ABC.
«Нас просили пойти в район <…> под Курском, чтобы помочь снайперам [ВСУ] с проведением операций. Но сейчас там хаос, и в итоге мы не провели эту операцию», — поделился наемник.
Мародерство в Курской области
Жительница Курской области города Суджи Надежда Бобровская рассказала РИА Новости, как украинские военные мародерствуют в их городе. По ее словам, они отвоевывают хорошие дома, отбирают документы у мирных жителей, воруют телефоны и средства связи.
В Курске отразили атаку украинских беспилотников
ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Курске. Пострадавших нет, есть повреждения. Об этом заявил мэр города Игорь Куцак.
Боец ВС РФ рассказал о составе ВСУ на курском направлении
Российский военный с позывным Зема сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины на курском направлении были поляки, французы и афроамериканцы. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, среди них есть бойцы НАТО.
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