Украинские чиновники планируют представить в Вашингтоне список целей в России для ударов дальнобойным оружием. Об этом сообщила газета Politico. Отмечается, что так США попытаются убедить снять ограничения на применение такого вооружения.
«Украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности в России, которые, по их мнению, военные Киева могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия», — сообщило Politico. По информации источников американской газеты, глава Минобороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе должны посетить Вашингтон, чтобы представить данный список. Отмечается, что документ более проработан по сравнению с предыдущими предложениями.
Американские власти давно считают, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния на конфликт, так как Россия обезопасила свои ключевые объекты. Тем не менее, Киев настаивает на важности некоторых целей и возможности их поражения с помощью американских ракет.
Китайская Народная Республика, а также несколько других государств, выразили беспокойство относительно потенциального ослабления критериев использования западного оружия против России. Об этом сообщил специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй.
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