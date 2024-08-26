Авиакомпания отменила рейс с кавказского курорта в ХМАО

Авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Об этом агентству URA.RU сообщили югорчане, которым из-за переноса полета пришлось поменять планы.
«Рейс авиакомпании „Азимут“ из Минеральных вод в Нижневартовск, который должен был быть 28 августа в 01:50, отменили за сутки до вылета по неизвестным причинам. Предложили поменять билеты на 6 сентября, но это слишком поздно: нужно выходить на работу, а покупать билеты на ближайшие даты слишком дорого», — сообщил агентству один из пассажиров.
Также авиакомпания уведомила, что отменен рейс на 28 августа из Нижневартовска в Минеральные Воды. Перевозчик предлагает поменять билеты или вернуть за них деньги.
«Авиакомпания „АЗИМУТ“ вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией. Для вынужденного обмена авиабилета на другую дату необходимо прислать на электронный адрес компании информацию о желаемой дате вылета и маршрут-квитанцию», — сообщила справочная служба компании.
Пассажирам, приобретавшим билет в турагентстве, порекомендовали обращаться по месту покупки проездного документа. Причину отмены рейсов агентству не назвали. URA.RU запросило эту информацию в пресс-службу авиакомпании, но ответ в настоящее время не поступил.
Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на массовую отмену авиарейсов. В июне и июле авиакомпания «Азимут»» отменила перелет из Самары в Нижневартовск и из Нижневартовска в Сочи.
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