26 августа 2024

Авиакомпания отменила рейс с кавказского курорта в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы из Минеральных Вод в ХМАО
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы из Минеральных Вод в ХМАО Фото:

Авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Об этом агентству URA.RU сообщили югорчане, которым из-за переноса полета пришлось поменять планы.

«Рейс авиакомпании „Азимут“ из Минеральных вод в Нижневартовск, который должен был быть 28 августа в 01:50, отменили за сутки до вылета по неизвестным причинам. Предложили поменять билеты на 6 сентября, но это слишком поздно: нужно выходить на работу, а покупать билеты на ближайшие даты слишком дорого», — сообщил агентству один из пассажиров.

Также авиакомпания уведомила, что отменен рейс  на 28 августа из Нижневартовска в Минеральные Воды. Перевозчик предлагает поменять билеты или вернуть за них деньги.

«Авиакомпания „АЗИМУТ“ вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией. Для вынужденного обмена авиабилета на другую дату необходимо прислать на электронный адрес компании информацию о желаемой дате вылета и маршрут-квитанцию», — сообщила справочная служба компании.

Пассажирам, приобретавшим билет в турагентстве, порекомендовали обращаться по месту покупки проездного документа. Причину отмены рейсов агентству не назвали. URA.RU запросило эту информацию в пресс-службу авиакомпании, но ответ в настоящее время не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на массовую отмену авиарейсов. В июне и июле авиакомпания «Азимут»» отменила перелет из Самары в Нижневартовск  и из Нижневартовска в Сочи.

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Авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Об этом агентству URA.RU сообщили югорчане, которым из-за переноса полета пришлось поменять планы. «Рейс авиакомпании „Азимут“ из Минеральных вод в Нижневартовск, который должен был быть 28 августа в 01:50, отменили за сутки до вылета по неизвестным причинам. Предложили поменять билеты на 6 сентября, но это слишком поздно: нужно выходить на работу, а покупать билеты на ближайшие даты слишком дорого», — сообщил агентству один из пассажиров. Также авиакомпания уведомила, что отменен рейс  на 28 августа из Нижневартовска в Минеральные Воды. Перевозчик предлагает поменять билеты или вернуть за них деньги. «Авиакомпания „АЗИМУТ“ вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией. Для вынужденного обмена авиабилета на другую дату необходимо прислать на электронный адрес компании информацию о желаемой дате вылета и маршрут-квитанцию», — сообщила справочная служба компании. Пассажирам, приобретавшим билет в турагентстве, порекомендовали обращаться по месту покупки проездного документа. Причину отмены рейсов агентству не назвали. URA.RU запросило эту информацию в пресс-службу авиакомпании, но ответ в настоящее время не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на массовую отмену авиарейсов. В июне и июле авиакомпания «Азимут»» отменила перелет из Самары в Нижневартовск  и из Нижневартовска в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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