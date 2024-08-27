Сырский раскрыл цель нападения ВСУ на Курскую область

Сырский: целью нападения на Курскую область было отвлечение ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
ВСУ вторглись в Курскую область с целью переброски части войск ВС РФ с других направлений Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Целью вторжения ВСУ в Курскую область было отвлечения сил российской армии с других направлений. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений», — сказал Сырский, передает ТАСС. По его словам, Киев рассчитывал, что российская армия перебросит часть своих бойцов с покровского и кураховского направлений, где ситуация стабильно тяжелая. Он подчеркнул, что операция провалилась, так как ВС РФ догадались о планах ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников заявила, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал ситуацию на красноармейском направлении катастрофической для украинских военных, передает RT. Он заявил, что после взятия ВС РФ Покровска дорога на Днепр будет открыта.

Вторжение украинских ДРГ в Курскую область произошло 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий в Курской области потерял более 6 600 военных, 73 танка.

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Целью вторжения ВСУ в Курскую область было отвлечения сил российской армии с других направлений. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений», — сказал Сырский, передает ТАСС. По его словам, Киев рассчитывал, что российская армия перебросит часть своих бойцов с покровского и кураховского направлений, где ситуация стабильно тяжелая. Он подчеркнул, что операция провалилась, так как ВС РФ догадались о планах ВСУ. Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников заявила, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал ситуацию на красноармейском направлении катастрофической для украинских военных, передает RT. Он заявил, что после взятия ВС РФ Покровска дорога на Днепр будет открыта. Вторжение украинских ДРГ в Курскую область произошло 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий в Курской области потерял более 6 600 военных, 73 танка. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...