Сырский раскрыл цель нападения ВСУ на Курскую область

Сырский: целью нападения на Курскую область было отвлечение ВС РФ

27 августа 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

ВСУ вторглись в Курскую область с целью переброски части войск ВС РФ с других направлений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Целью вторжения ВСУ в Курскую область было отвлечения сил российской армии с других направлений. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений», — сказал Сырский, передает ТАСС. По его словам, Киев рассчитывал, что российская армия перебросит часть своих бойцов с покровского и кураховского направлений, где ситуация стабильно тяжелая. Он подчеркнул, что операция провалилась, так как ВС РФ догадались о планах ВСУ. Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников заявила, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал ситуацию на красноармейском направлении катастрофической для украинских военных, передает RT. Он заявил, что после взятия ВС РФ Покровска дорога на Днепр будет открыта. Вторжение украинских ДРГ в Курскую область произошло 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий в Курской области потерял более 6 600 военных, 73 танка. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Целью вторжения ВСУ в Курскую область было отвлечения сил российской армии с других направлений. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений», — сказал Сырский, передает ТАСС. По его словам, Киев рассчитывал, что российская армия перебросит часть своих бойцов с покровского и кураховского направлений, где ситуация стабильно тяжелая. Он подчеркнул, что операция провалилась, так как ВС РФ догадались о планах ВСУ. Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на ряд источников заявила, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал ситуацию на красноармейском направлении катастрофической для украинских военных, передает RT. Он заявил, что после взятия ВС РФ Покровска дорога на Днепр будет открыта. Вторжение украинских ДРГ в Курскую область произошло 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий в Курской области потерял более 6 600 военных, 73 танка. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов