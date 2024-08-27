Врачи удалили свердловчанину огромную опухоль, не разрезая желудок

© Служба новостей «URA.RU»
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58-летний пациент после операции чувствует себя хорошо
58-летний пациент после операции чувствует себя хорошо Фото:

Специалисты «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению множественных полипов в желудке 58-летнего пациента, среди которых было новообразование размером около десяти сантиметров. Как сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте инфромполитики, процедуру выполнили в два этапа, что позволило сохранить орган, не разрезая желудок. 

«Ситуацию осложняли два обстоятельства: во-первых, новообразование оказалось протяженным, во-вторых, на слизистой имелось множество других, более мелких полипов. При традиционном подходе необходимо было выполнить резекцию желудка, однако медики нашли альтернативный вариант, который позволил сохранить орган в целости», — уточняет ДИП. 

По словам заведующей эндоскопическим отделением «РЖД-Медицина» Екатеринбурга Нины Потаповой, специалисты решили удалить полипы при помощи эндоскопа. «Такой подход позволил избежать травматичного хирургического вмешательства», — добавила она. 

Изначально мужчина обратился в клинику с жалобами на общую слабость, прерывистый сон и изжогу. У него заподозрили злокачественное новообразование. Однако обследование показало, что полипы не опасны. На седьмые сутки после лечения пациента выписали. 

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Специалисты «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению множественных полипов в желудке 58-летнего пациента, среди которых было новообразование размером около десяти сантиметров. Как сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте инфромполитики, процедуру выполнили в два этапа, что позволило сохранить орган, не разрезая желудок.  «Ситуацию осложняли два обстоятельства: во-первых, новообразование оказалось протяженным, во-вторых, на слизистой имелось множество других, более мелких полипов. При традиционном подходе необходимо было выполнить резекцию желудка, однако медики нашли альтернативный вариант, который позволил сохранить орган в целости», — уточняет ДИП.  По словам заведующей эндоскопическим отделением «РЖД-Медицина» Екатеринбурга Нины Потаповой, специалисты решили удалить полипы при помощи эндоскопа. «Такой подход позволил избежать травматичного хирургического вмешательства», — добавила она.  Изначально мужчина обратился в клинику с жалобами на общую слабость, прерывистый сон и изжогу. У него заподозрили злокачественное новообразование. Однако обследование показало, что полипы не опасны. На седьмые сутки после лечения пациента выписали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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