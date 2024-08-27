Врачи удалили свердловчанину огромную опухоль, не разрезая желудок

Специалисты «РЖД-Медицина» успешно провели сложную операцию по удалению множественных полипов в желудке 58-летнего пациента, среди которых было новообразование размером около десяти сантиметров. Как сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте инфромполитики, процедуру выполнили в два этапа, что позволило сохранить орган, не разрезая желудок.
«Ситуацию осложняли два обстоятельства: во-первых, новообразование оказалось протяженным, во-вторых, на слизистой имелось множество других, более мелких полипов. При традиционном подходе необходимо было выполнить резекцию желудка, однако медики нашли альтернативный вариант, который позволил сохранить орган в целости», — уточняет ДИП.
По словам заведующей эндоскопическим отделением «РЖД-Медицина» Екатеринбурга Нины Потаповой, специалисты решили удалить полипы при помощи эндоскопа. «Такой подход позволил избежать травматичного хирургического вмешательства», — добавила она.
Изначально мужчина обратился в клинику с жалобами на общую слабость, прерывистый сон и изжогу. У него заподозрили злокачественное новообразование. Однако обследование показало, что полипы не опасны. На седьмые сутки после лечения пациента выписали.
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