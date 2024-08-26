26 августа 2024

В ХМАО жителей напугал летающий над поселком беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер, напугавший жителей Барсово, занимается научными исследованиями
Квадрокоптер, напугавший жителей Барсово, занимается научными исследованиями Фото:

Жителей поселка Барсово (Сургутский район, ХМАО) напугал беспилотник, который летал над поселением. В администрации района URA.RU прокомментировали, что БПЛА занимается научным исследованием местности.

«Местные жители сразу же позвонили в службу 112. На место происшествия прибыли правоохранители», — пишет telegram-канал «Сургут Мегаполис».

В пресс-службе мэрии Сургутского района URA.RU прокомментировали, что администрация Барсово предупреждала жителей о работе беспилотников. «В период с 26 по 31 августа с 13:00 до 15:00 с целью проведения научных изысканий в нашем поселении будет осуществляться видеосъемка квадрокоптерами на низкой высоте. Просим вас сохранять спокойствие», — предупредили жителей поселка в администрации.

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Жителей поселка Барсово (Сургутский район, ХМАО) напугал беспилотник, который летал над поселением. В администрации района URA.RU прокомментировали, что БПЛА занимается научным исследованием местности. «Местные жители сразу же позвонили в службу 112. На место происшествия прибыли правоохранители», — пишет telegram-канал «Сургут Мегаполис». В пресс-службе мэрии Сургутского района URA.RU прокомментировали, что администрация Барсово предупреждала жителей о работе беспилотников. «В период с 26 по 31 августа с 13:00 до 15:00 с целью проведения научных изысканий в нашем поселении будет осуществляться видеосъемка квадрокоптерами на низкой высоте. Просим вас сохранять спокойствие», — предупредили жителей поселка в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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