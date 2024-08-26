В ХМАО жителей напугал летающий над поселком беспилотник

Жителей поселка Барсово (Сургутский район, ХМАО) напугал беспилотник, который летал над поселением. В администрации района URA.RU прокомментировали, что БПЛА занимается научным исследованием местности.
«Местные жители сразу же позвонили в службу 112. На место происшествия прибыли правоохранители», — пишет telegram-канал «Сургут Мегаполис».
В пресс-службе мэрии Сургутского района URA.RU прокомментировали, что администрация Барсово предупреждала жителей о работе беспилотников. «В период с 26 по 31 августа с 13:00 до 15:00 с целью проведения научных изысканий в нашем поселении будет осуществляться видеосъемка квадрокоптерами на низкой высоте. Просим вас сохранять спокойствие», — предупредили жителей поселка в администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!