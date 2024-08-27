Дополнительные доходы бюджета Челябинской области будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона, такие изменения в закон об областном бюджете на нынешний год поддержали 27 августа депутаты комитета по бюджету и налогам.
«За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента России 2012 года будет направлено 6,3 миллиарда рублей. На решение первоочередных вопросов местного значения в муниципалитеты региона направят два миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Помимо этого, в бюджет региона поступили 598,9 миллиона рублей целевых федеральных средств. Они будут направлены на выплаты педагогам за классное руководство, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам и другие социально значимые расходы.
Законопроект о бюджете депутаты заксобрания рассмотрят на сессии 29 августа. С учетом изменений, доходы регионального бюджета в 2024 году составят 278,2 миллиарда рублей. Сумма расходов составит 353,6 миллиарда. Дефицит остается без изменений — 75,4 миллиарда рублей.
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