В Челябинской области направят на зарплату бюджетникам 6,3 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На выплату бюджетникам направят дополнительные доходы региона
На выплату бюджетникам направят дополнительные доходы региона Фото:

Дополнительные доходы бюджета Челябинской области будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона, такие изменения в закон об областном бюджете на нынешний год поддержали 27 августа депутаты комитета по бюджету и налогам.

«За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента России 2012 года будет направлено 6,3 миллиарда рублей. На решение первоочередных вопросов местного значения в муниципалитеты региона направят два миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Помимо этого, в бюджет региона поступили 598,9 миллиона рублей целевых федеральных средств. Они будут направлены на выплаты педагогам за классное руководство, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам и другие социально значимые расходы.

Законопроект о бюджете депутаты заксобрания рассмотрят на сессии 29 августа. С учетом изменений, доходы регионального бюджета в 2024 году составят 278,2 миллиарда рублей. Сумма расходов составит 353,6 миллиарда. Дефицит остается без изменений — 75,4 миллиарда рублей.

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Дополнительные доходы бюджета Челябинской области будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона, такие изменения в закон об областном бюджете на нынешний год поддержали 27 августа депутаты комитета по бюджету и налогам. «За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента России 2012 года будет направлено 6,3 миллиарда рублей. На решение первоочередных вопросов местного значения в муниципалитеты региона направят два миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Помимо этого, в бюджет региона поступили 598,9 миллиона рублей целевых федеральных средств. Они будут направлены на выплаты педагогам за классное руководство, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам и другие социально значимые расходы. Законопроект о бюджете депутаты заксобрания рассмотрят на сессии 29 августа. С учетом изменений, доходы регионального бюджета в 2024 году составят 278,2 миллиарда рублей. Сумма расходов составит 353,6 миллиарда. Дефицит остается без изменений — 75,4 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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