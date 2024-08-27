Бывший вице-спикер заксобрания Челябинской области нашел работу в Запорожье

Экс-зампред челябинского ЗСО Захаров стал замглавы правительства Запорожья
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Дебаты ЕР Челябинск, захаров константин
Константин Захаров вернулся во власть Фото:

Бывший вице-спикер законодательного Челябинской области Константин Захаров занял пост заместителя главы правительства Запорожской области. В новый регион РФ он переехал по приглашению председателя правительства, бывшего челябинского вице-губернатора Ирины Гехт. Об этом сообщил URA.RU 27 августа источник в политических кругах

«Захаров действительно перебрался в Запорожскую область. Пока работает в статусе исполняющего обязанности», — пояснил инсайдер. Гехт на звонок корреспондента URA.RU не ответила.

Захарову 57 лет. В 1992 году окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ, ныне ЮУрГУ) по специальности «Двигатели летательных аппаратов», в 1999 году — Российскую экономическую Академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит», в 2003 году — Московскую Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования». В 1997—2006 годах работал на челябинском заводу «Теплоприбор», достигнув поста гендиректора.

Несколько созывов подряд являлся депутатом Законодательного собрания области. В 2020 году он выдвигался по спискам «Единой России» по Кыштымскому округу, но не набрал нужного количества голосов. После выборов Захаров уехал жить в Москву, затем работал директором приборно-механического завода «Маяк» в Озерске, дочерней структуре Росатома.

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Бывший вице-спикер законодательного Челябинской области Константин Захаров занял пост заместителя главы правительства Запорожской области. В новый регион РФ он переехал по приглашению председателя правительства, бывшего челябинского вице-губернатора Ирины Гехт. Об этом сообщил URA.RU 27 августа источник в политических кругах «Захаров действительно перебрался в Запорожскую область. Пока работает в статусе исполняющего обязанности», — пояснил инсайдер. Гехт на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Захарову 57 лет. В 1992 году окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ, ныне ЮУрГУ) по специальности «Двигатели летательных аппаратов», в 1999 году — Российскую экономическую Академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит», в 2003 году — Московскую Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования». В 1997—2006 годах работал на челябинском заводу «Теплоприбор», достигнув поста гендиректора. Несколько созывов подряд являлся депутатом Законодательного собрания области. В 2020 году он выдвигался по спискам «Единой России» по Кыштымскому округу, но не набрал нужного количества голосов. После выборов Захаров уехал жить в Москву, затем работал директором приборно-механического завода «Маяк» в Озерске, дочерней структуре Росатома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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