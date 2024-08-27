Атомную станцию нельзя атаковать: главные заявления Гросси в Курчатове

Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС

27 августа 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Гросси после посещения Курчатова намерен встретиться с Владимиром Зеленским Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области, где провел независимую оценку ситуацию на Курской АЭС. Так, по его словам, удары беспилотников и дронов могут быть крайне опасными, потому Украине нельзя продолжать атаковать станцию, как страна этого ранее хотела. Также Гросси увидел последствия украинских атак, в связи с чем он заявил, что на участке возникла опасность ядерного инцидента. Главные заявления Рафаэля Гросси с визита в Курчатов — в материале URA.RU. Опасность ядерного инцидента и следы атак на Курскую АЭС В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента. Он подчеркнул опасность, связанную с возможными ударами артиллерии и дронов, указав на уязвимость активной зоны реактора. В связи с этим украинской стороне нельзя продолжать атаковать АЭС. На станции Гросси сообщили о случаях атак дронов и свидетельствах о наличии следов от этих атак. Он выразил беспокойство по поводу боевых действий, происходящих в непосредственной близости от станции, и подчеркнул важность поддержания режима ядерной безопасности. Предложения МАГАТЭ по обеспечению безопасности МАГАТЭ рассматривает возможность предложения шагов и мер для обеспечения безопасности на Курской АЭС. Гросси упомянул о сотрудничестве с «Росатомом», ВС РФ, службами безопасности и МИД России по вопросам предотвращения радиационных инцидентов. Также глава МАГАТЭ добавил, что, несмотря на текущую обстановку, Курская АЭС продолжает работать в режиме, близком к нормальному. Встреча с Владимиром Зеленским и планы Гросси на ближайшее время Глава МАГАТЭ планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд вещей, среди которых ситуация на Запорожской АЭС и присутствие представителей МАГАТЭ на украинской территории. Также в ближайших планах Рафаэля Гросси, после посещения Киева, вернуться в Россию. Там б будет продолжена работа по обеспечению ядерной безопасности в регионе. Ведение диалога с Москвой и Киевом является приоритетной темой для предстоящих обсуждений. Ранее сообщалось о визите генерального директора МАГАТЭ на Курскую АЭС, потому что были высказаны угрозы с украинской стороны о захвате станции , пишет Pravda.ru. По информации Financial Times, он выразил обеспокоенность возможностью повреждения станции в результате обстрелов ВСУ. В ходе визита Гросси планировал встретиться с руководством станции, обсудить текущую ситуацию и собрать данные о возможных атаках на объект. Также он провел оценку состояния электроснабжения и инфраструктуры вокруг Курской АЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области, где провел независимую оценку ситуацию на Курской АЭС. Так, по его словам, удары беспилотников и дронов могут быть крайне опасными, потому Украине нельзя продолжать атаковать станцию, как страна этого ранее хотела. Также Гросси увидел последствия украинских атак, в связи с чем он заявил, что на участке возникла опасность ядерного инцидента. Главные заявления Рафаэля Гросси с визита в Курчатов — в материале URA.RU. В ходе своего визита на Курскую атомную электростанцию Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможностью возникновения ядерного инцидента. Он подчеркнул опасность, связанную с возможными ударами артиллерии и дронов, указав на уязвимость активной зоны реактора. В связи с этим украинской стороне нельзя продолжать атаковать АЭС. На станции Гросси сообщили о случаях атак дронов и свидетельствах о наличии следов от этих атак. Он выразил беспокойство по поводу боевых действий, происходящих в непосредственной близости от станции, и подчеркнул важность поддержания режима ядерной безопасности. МАГАТЭ рассматривает возможность предложения шагов и мер для обеспечения безопасности на Курской АЭС. Гросси упомянул о сотрудничестве с «Росатомом», ВС РФ, службами безопасности и МИД России по вопросам предотвращения радиационных инцидентов. Также глава МАГАТЭ добавил, что, несмотря на текущую обстановку, Курская АЭС продолжает работать в режиме, близком к нормальному. Глава МАГАТЭ планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд вещей, среди которых ситуация на Запорожской АЭС и присутствие представителей МАГАТЭ на украинской территории. Также в ближайших планах Рафаэля Гросси, после посещения Киева, вернуться в Россию. Там б будет продолжена работа по обеспечению ядерной безопасности в регионе. Ведение диалога с Москвой и Киевом является приоритетной темой для предстоящих обсуждений. Ранее сообщалось о визите генерального директора МАГАТЭ на Курскую АЭС, потому что были высказаны угрозы с украинской стороны о захвате станции, пишет Pravda.ru. По информации Financial Times, он выразил обеспокоенность возможностью повреждения станции в результате обстрелов ВСУ. В ходе визита Гросси планировал встретиться с руководством станции, обсудить текущую ситуацию и собрать данные о возможных атаках на объект. Также он провел оценку состояния электроснабжения и инфраструктуры вокруг Курской АЭС.