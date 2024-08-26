В ХМАО подросток пойдет под суд за попытку наркосбыта в крупном размере

Следователи Сургута (ХМАО) завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Он обвиняется в попытке наркосбыта в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале.
«Несовершеннолетний, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, приобрел через интернет наркотические средства для последующего распространения. 25 марта 2024 года подросток был задержан сотрудниками полиции возле жилого дома по улице Энтузиастов, в подъезде которого он сделал „тайники-закладки“, — сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале. При обыске силовики обнаружили у подростка еще несколько „закладок“.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. В отдельное производство выделено уголовное дело по неустановленному лицу, с которым подросток связывался через мессенджер. Фигурантам грозит ответственность по части 4 статьи 228.1 УК РФ «сбыт наркотиков в крупном размере».
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