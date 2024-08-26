26 августа 2024

В ХМАО подросток пойдет под суд за попытку наркосбыта в крупном размере

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток из Сургута закупил запрещенные вещества и готовился распространять их через "тайники-закладки"
Подросток из Сургута закупил запрещенные вещества и готовился распространять их через "тайники-закладки" Фото:

Следователи Сургута (ХМАО) завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Он обвиняется в попытке наркосбыта в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале.

«Несовершеннолетний, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, приобрел через интернет наркотические средства для последующего распространения. 25 марта 2024 года подросток был задержан сотрудниками полиции возле жилого дома по улице Энтузиастов, в подъезде которого он сделал „тайники-закладки“, — сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале. При обыске силовики обнаружили у подростка еще несколько „закладок“.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. В отдельное производство выделено уголовное дело по неустановленному лицу, с которым подросток связывался через мессенджер. Фигурантам грозит ответственность по части 4 статьи 228.1 УК РФ «сбыт наркотиков в крупном размере».

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Следователи Сургута (ХМАО) завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Он обвиняется в попытке наркосбыта в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. «Несовершеннолетний, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, приобрел через интернет наркотические средства для последующего распространения. 25 марта 2024 года подросток был задержан сотрудниками полиции возле жилого дома по улице Энтузиастов, в подъезде которого он сделал „тайники-закладки“, — сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале. При обыске силовики обнаружили у подростка еще несколько „закладок“. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. В отдельное производство выделено уголовное дело по неустановленному лицу, с которым подросток связывался через мессенджер. Фигурантам грозит ответственность по части 4 статьи 228.1 УК РФ «сбыт наркотиков в крупном размере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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