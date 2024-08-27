Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

27 августа 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Дурова пригласили спикером на Дубайский инвестиционный форум БРИКС, заявил Константин Клименко Фото: TechCrunch /Flickr Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию. Об этом сообщил ректор Евразийского международного университета, Президент Дома БРИКС Константин Клименко, отметив, что также пригласил предпринимателя принять участие в Дубайском инвестиционном форуме БРИКС. «Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Согласно регламенту Нобелевского комитета я имею право представлять кандидатуры на премию мира», — заявил Клименко в пресс-релизе Евразийского международного университета. Релиз есть в распоряжении URA.RU. Он отметил, что обращение было поддержано рядом общественных организаций и университетов Африки и Азии. Кроме того, Павел Дуров приглашен быть почетным гостем и спикером форума БРИКС. Клименко отметил, что в случае, если предпринимателя не выпустят из тюрьмы во Франции, то ему будет представлена возможность дистанционно поучаствовать в форуме. Евразийский международный университет стремится к индивидуализации образовательного процесса, предлагая не массовую, а персонализированную подготовку специалистов. Университет акцентирует внимание на последующем сопровождении выпускников. Важной особенностью университета является возможность для слушателей оценивать качество преподавания. Университет планирует стать лидером в сфере образования на евразийском континенте и центром гуманитарного сотрудничества и общественной дипломатии. Приоритетными являются студенты из стран СНГ, а также из Китая, Индии, Ирана, Сербии и других стран Азии и Европы. Павла Дурова задержали в аэропорту Франции вечером 24 августа. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что предприниматель был арестован «по просьбе третьей стороны». Также он напомнил, что у Дурова три гражданства — французское, российское и ОАЭ. В связи с этим его могут выдать той стороне, которая направит соответствующий запрос, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Россия направила ноту в связи с задержанием Павла Дурова. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответ на нее от Парижа до сих пор ожидается, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию. Об этом сообщил ректор Евразийского международного университета, Президент Дома БРИКС Константин Клименко, отметив, что также пригласил предпринимателя принять участие в Дубайском инвестиционном форуме БРИКС. «Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Согласно регламенту Нобелевского комитета я имею право представлять кандидатуры на премию мира», — заявил Клименко в пресс-релизе Евразийского международного университета. Релиз есть в распоряжении URA.RU. Он отметил, что обращение было поддержано рядом общественных организаций и университетов Африки и Азии. Кроме того, Павел Дуров приглашен быть почетным гостем и спикером форума БРИКС. Клименко отметил, что в случае, если предпринимателя не выпустят из тюрьмы во Франции, то ему будет представлена возможность дистанционно поучаствовать в форуме. Евразийский международный университет стремится к индивидуализации образовательного процесса, предлагая не массовую, а персонализированную подготовку специалистов. Университет акцентирует внимание на последующем сопровождении выпускников. Важной особенностью университета является возможность для слушателей оценивать качество преподавания. Университет планирует стать лидером в сфере образования на евразийском континенте и центром гуманитарного сотрудничества и общественной дипломатии. Приоритетными являются студенты из стран СНГ, а также из Китая, Индии, Ирана, Сербии и других стран Азии и Европы. Павла Дурова задержали в аэропорту Франции вечером 24 августа. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что предприниматель был арестован «по просьбе третьей стороны». Также он напомнил, что у Дурова три гражданства — французское, российское и ОАЭ. В связи с этим его могут выдать той стороне, которая направит соответствующий запрос, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, Россия направила ноту в связи с задержанием Павла Дурова. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответ на нее от Парижа до сих пор ожидается, передает 360.ru.