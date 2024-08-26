Депутата думы Нефтеюганска (ХМАО) Яна Коваля задержали силовики. Его как бывшего директора муниципального комбината школьного питания вместе с нынешним директором учреждения Виктором Фединым подозревают в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.
«Коваль уже фигурировал в скандале с закупкой „Мерседеса“ на деньги КШП. Теперь им с Фединым вменяют нарушения с контрактами, также проверяется версия о незаконном распоряжении принадлежащими учреждению зданий — сдаче в аренду коммерсантам и продаже. В самом комбинате прошли обыски и была проведена выемка документов», — сообщает инсайдер.
Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Источник в силовых структурах округа отметил, что в Нефтеюганске утром 27 августа работал Следственный комитет. Телефоны Коваля и Федина отключены. «Задержание прошло утром, к ним сейчас не пускают, оба находятся в ИВС.
Информацию об их задержании корреспондентам агентства на условиях анонимности подтвердили три источника в городском политическом истеблишменте. В управлении СКР по ХМАО пообещали прокомментировать инцидент позже.
Коваль возглавлял НГМУП «Школьное питание» с 16 февраля 2022 по 21 февраля 2024. Затем его на посту сменил Виктор Федин. По данным источников в местном истеблишменте, он работал в организации заместителем директора.
Ранее URA.RU писало, что ФСБ устроила обыски у депутата думы Нефтеюганска Коваля. Его подозревали в незаконной закупке подержанного «Мерседеса» на деньги НГМУП «Школьное питание».
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