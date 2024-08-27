Курганских подростков накажут из-за разрушенной набережной. Фото

27 августа 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Подростков накажут за сломанные фонарь и сиденья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Катайском округе Курганской области подростки сломали фонарь на набережной и сиденья для болельщиков. Их судьбу будет решать прокуратура и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. «Удалось найти тех, кто совершил хулиганские действия, уронив фонарь на набережной. Это подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Дальнейшую их судьбу будут решать прокуратура, члены комиссии по делам несовершеннолетних. Возмещать деньги за нанесенное вредительство обяжут родителей подростков», — говорится в посте мэрии Катайского округа в соцсети «ВКонтакте». Также найдены вандалы, которые сломали сиденья для болельщиков на набережной. Ранее URA.RU писало, что вандалы разрушили светильники на набережной Тобола в Кургане. Неизвестные сломали лампы и плафоны фонарей. Подростки сломали фонарь на набережной Администрация Катайского муниципального округа Фото: Также были сломаны кресла на трибуне Администрация Катайского муниципального округа Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катайском округе Курганской области подростки сломали фонарь на набережной и сиденья для болельщиков. Их судьбу будет решать прокуратура и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. «Удалось найти тех, кто совершил хулиганские действия, уронив фонарь на набережной. Это подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Дальнейшую их судьбу будут решать прокуратура, члены комиссии по делам несовершеннолетних. Возмещать деньги за нанесенное вредительство обяжут родителей подростков», — говорится в посте мэрии Катайского округа в соцсети «ВКонтакте». Также найдены вандалы, которые сломали сиденья для болельщиков на набережной. Ранее URA.RU писало, что вандалы разрушили светильники на набережной Тобола в Кургане. Неизвестные сломали лампы и плафоны фонарей.