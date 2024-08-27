Курганских подростков накажут из-за разрушенной набережной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция сквера около Оперного театра. Екатеринбург, фонари освещения
Подростков накажут за сломанные фонарь и сиденья Фото:

В Катайском округе Курганской области подростки сломали фонарь на набережной и сиденья для болельщиков. Их судьбу будет решать прокуратура и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Удалось найти тех, кто совершил хулиганские действия, уронив фонарь на набережной. Это подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Дальнейшую их судьбу будут решать прокуратура, члены комиссии по делам несовершеннолетних. Возмещать деньги за нанесенное вредительство обяжут родителей подростков», — говорится в посте мэрии Катайского округа в соцсети «ВКонтакте». Также найдены вандалы, которые сломали сиденья для болельщиков на набережной.

Ранее URA.RU писало, что вандалы разрушили светильники на набережной Тобола в Кургане. Неизвестные сломали лампы и плафоны фонарей.

Подростки сломали фонарь на набережной
Подростки сломали фонарь на набережной
Фото:
Также были сломаны кресла на трибуне
Также были сломаны кресла на трибуне
Фото:

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В Катайском округе Курганской области подростки сломали фонарь на набережной и сиденья для болельщиков. Их судьбу будет решать прокуратура и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. «Удалось найти тех, кто совершил хулиганские действия, уронив фонарь на набережной. Это подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Дальнейшую их судьбу будут решать прокуратура, члены комиссии по делам несовершеннолетних. Возмещать деньги за нанесенное вредительство обяжут родителей подростков», — говорится в посте мэрии Катайского округа в соцсети «ВКонтакте». Также найдены вандалы, которые сломали сиденья для болельщиков на набережной. Ранее URA.RU писало, что вандалы разрушили светильники на набережной Тобола в Кургане. Неизвестные сломали лампы и плафоны фонарей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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