Челябинский губернатор дал напутствие ХК «Трактор» на предстоящий сезон КХЛ. Видео

27 августа 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер надеется, что сезон 2024-2025 будет для ХК «Трактор» победным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал напутствие ХК «Трактор» перед предстоящим сезоном КХЛ. Во время открытия турнира на кубок главы области он заявил, что перед командой стоят самые серьезные задачи. «Задачи на сезон ставим самые серьезные. Рассчитываем на то, что сезон будет удачный. Вперед к победе!» — заявил Текслер во время открытия Кубка губернатора Челябинской области. Турнир стартовал в Челябинске 27 августа. В нем участвуют четыре команды: «Югра» (ХМАО), «Амур» (Хабаровск), «Трактор» (Челябинск) и «Лада» (Тольятти). Первые две уже сыграли между собой. Верх взял «Амур». В поединке между «Трактором» и «Ладой» после второго периода счет пока 3-2 в пользу гостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал напутствие ХК «Трактор» перед предстоящим сезоном КХЛ. Во время открытия турнира на кубок главы области он заявил, что перед командой стоят самые серьезные задачи. «Задачи на сезон ставим самые серьезные. Рассчитываем на то, что сезон будет удачный. Вперед к победе!» — заявил Текслер во время открытия Кубка губернатора Челябинской области. Турнир стартовал в Челябинске 27 августа. В нем участвуют четыре команды: «Югра» (ХМАО), «Амур» (Хабаровск), «Трактор» (Челябинск) и «Лада» (Тольятти). Первые две уже сыграли между собой. Верх взял «Амур». В поединке между «Трактором» и «Ладой» после второго периода счет пока 3-2 в пользу гостей.