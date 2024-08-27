Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал напутствие ХК «Трактор» перед предстоящим сезоном КХЛ. Во время открытия турнира на кубок главы области он заявил, что перед командой стоят самые серьезные задачи.
«Задачи на сезон ставим самые серьезные. Рассчитываем на то, что сезон будет удачный. Вперед к победе!» — заявил Текслер во время открытия Кубка губернатора Челябинской области.
Турнир стартовал в Челябинске 27 августа. В нем участвуют четыре команды: «Югра» (ХМАО), «Амур» (Хабаровск), «Трактор» (Челябинск) и «Лада» (Тольятти). Первые две уже сыграли между собой. Верх взял «Амур». В поединке между «Трактором» и «Ладой» после второго периода счет пока 3-2 в пользу гостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!