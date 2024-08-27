Банк «Траст» выставил на продажу базу на челябинском озере. Скрин

Банк «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» за 25 миллионов рублей

28 августа 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

На озере Иткуль выставили на продажу базу отдыха (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» в Верхнеуфалейском округе Челябинской области. Комплекс зданий 1990 года постройки реализуют за 25 миллионов рублей. Соотвествующая информация появилась на доске объявлений. «База отдыха „Иткуль“ общей площадью 2107 кв метров. 13 зданий 1990 года постройки. Цена 25 млн 458 тыс рублей. Всего в списке 207 объектов движимого имущества на территории земель лесного фонда», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления также сообщил, что одновременно с переходом к покупателю права собственности на недвижимое имущество он приобретает право на использование земельных участков. База отдыха располагается на берегу одноименного озера неподалеку от хутора Сайма. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области на озере Увильды на продажу выставили базу отдыха «Тихие зори». За действующий бизнес продавец просит 45 миллионов рублей. Согласно объявлению, база отдыха «Иткуль» состоит из 13 зданий Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/snezhinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/baza_otdyha_itkul_4224128990 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» в Верхнеуфалейском округе Челябинской области. Комплекс зданий 1990 года постройки реализуют за 25 миллионов рублей. Соотвествующая информация появилась на доске объявлений. «База отдыха „Иткуль“ общей площадью 2107 кв метров. 13 зданий 1990 года постройки. Цена 25 млн 458 тыс рублей. Всего в списке 207 объектов движимого имущества на территории земель лесного фонда», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления также сообщил, что одновременно с переходом к покупателю права собственности на недвижимое имущество он приобретает право на использование земельных участков. База отдыха располагается на берегу одноименного озера неподалеку от хутора Сайма. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области на озере Увильды на продажу выставили базу отдыха «Тихие зори». За действующий бизнес продавец просит 45 миллионов рублей.