Верхотурский митрополит призвал больше рожать, чтобы Урал не заселили мигранты

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что если не заниматься рождаемостью, то через 30 лет на территории Свердловской области будут обитать другие народы. По его мнению, проблема в отсутствии в школах предмета, который бы позволил не опираться на интернет, опыт чайлдфри и ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
«Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжилась, чтобы рождались дети в семьях, для этого необходимо прикладывать конкретные усилия. Если этого не делать — а мы это не делали в течение 30 лет, у нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совсем другие народы, которые умножаются», — сказал он в эфире ОТВ.
Митрополит также подчеркивает: образование должно начинаться с раннего возраста, чтобы дети формировали правильное представление о семье и не смогли «накачаться» информации в сети, которая не позволит им продолжить род. «Вспомним Пушкина, как описывается, там в 13 годков уже и семью создавали», — подчеркнул Евгений. По его словам, у ребенка должны быть примеры хорошей и правильной дружбы, любви.
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