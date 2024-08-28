ВС РФ нанесли серьезный удар ВСУ в Курской области: главное о ситуации в регионе за ночь

Алаудинов заявил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

В Минобороны РФ заявили об активных действиях на Курском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Войскам Вооруженных сил Украины, пытающимся атаковать Курскую область, нанесен серьезный удар. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. При этом за ночь 27 августа в регионе три раза была объявлена ракетная опасность. Подробнее о ситуации в регионе — в материале URA.RU.

Алаудинов заявил о нанесении серьезного повреждения ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области войскам ВСУ было нанесено серьезное поражение. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники.

«Сегодняшний день у наших ребят действительно был тяжелым. Но сегодня мы действительно оказали очень серьезное сопротивление противнику. Противник уже не катается у нас при таком количестве транспорта, как до сих пор», — прокомментировал Алаудинов в своем telegram-канале.

Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава МАГАТЭ указал на серьезность ситуации на Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Курской АЭС сделал заявление о серьезности ситуации на станции из-за действий ВСУ. Он подчеркнул необходимость предотвращения ядерной аварии и недопустимость атак против атомных станций.

«Необходимо предотвратить ядерную аварию в ходе этого ужасного конфликта. Атаки против любых АЭС недопустимы, вне зависимости от их расположения», — заявил он в соцсети X.

Рафаэль Гросси 27 августа посетил город Курчатов, где осмотрел Курскую АЭС, запланировав обсуждение с ее руководством меры безопасности. Также в планах главы МАГАТЭ посещение Киева.

После визита в Киев Гросси намерен вернуться в Россию, чтобы продолжить работу по обеспечению ядерной безопасности на Курской АЭС Фото: Dean Calma / IAEA

Ракетная опасность

Ракетная опасность за ночь с 27 на 28 августа в Курске была объявлена трижды. Об этом заявил в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — такими сообщениями сопроводил свои посты Смирнов.

В 02:35 был объявлен отбой ракетной опасности. В настоящий момент меры безопасности в городе остаются повышенными.