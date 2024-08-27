Гросси признал реальную опасность для Курской АЭС: главное о ситуации в регионе к вечеру 27 августа

Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС

27 августа 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Гросси посетил Курскую АЭС в Курчатове и дал независимую оценку ситуации Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курскую область прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, он дал независимую оценку ситуации на Курской АЭС в Курчатове. Так, Гросси отметил опасность ядерного инцидента на станции из-за атак ВСУ, также он планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. URA.RU собрало главные новости о ситуации на курском направлении и в зоне СВО в целом к вечеру 27 августа. Гросси посетил Курскую АЭС заявил об опасности ядерного инцидента Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области для проведения независимой оценки ситуации на Курской АЭС. В ходе визита он выразил обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы ядерного инцидента и подчеркнул уязвимость активной зоны реактора в случае атак. На станции Гросси также были представлены свидетельства ударов беспилотников ВСУ. Рафаэль Гросси планирует провести встречу с Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС и деятельности МАГАТЭ на территории Украины. После визита в Киев Гросси намерен вернуться в Россию, чтобы продолжить работу по обеспечению ядерной безопасности в регионе. Усиление военного обеспечения армии РФ на границах Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного оснащения военных на приграничных территориях всем необходимым оборудованием. Он указал на важность наличия бронетехники, оружия, средств защиты, связи, огневого поражения и боеприпасов. Белоусов поручил Генеральному штабу и Национальному центру управления обороной тщательно контролировать реализацию этих решений. Цели нападения ВСУ на Курскую область Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что наступление на курском направлении было направлено на отвлечение ВС РФ с других, более напряженных участков фронта. Киев надеялся, что в результате операции российские военные начнут переброску части своих бойцов с покровского и кураховского направлений. Однако планы ВСУ не увенчались успехом, поскольку российская сторона предугадала намерения украинской армии. Успехи ВС РФ на курском направлении Сводка о деятельности армии РФ за сутки Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Курском за последние сутки. Так, было уничтожено до 400 украинских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники. Среди уничтоженной техники и вооружений числятся одна РСЗО HIMARS производства США, 30 единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два миномета и три артиллерийских орудия. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» успешно отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил технику и личный состав ВСУ Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ успешно выполнили боевую задачу в приграничном районе Курской области. В результате точечного удара были уничтожены личный состав, бронетехника и автомобильная техника противника. Удар был осуществлен с помощью авиационных ракет по разведанным целям. ВС РФ освободили два населенных пункта под Курском Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов объявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области — Нижней Паровой и Нечаева. Он также подчеркнул значительные потери противника, включая уничтожение части его боевой техники. Армия России освободила Орловку ВС РФ освободили Орловку в ДНР. Группировка войск «Центр» провела для этого активные боевые действия, сообщили в Минобороны. Попытка прорыва ВСУ через границу Белгородской области Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попытках украинской армии прорваться через границу региона. Он отметил, что обстановка на границе остается сложной, но находится под контролем, ВС РФ выполняют плановые работы по обеспечению безопасности региона. ВС РФ применили противотанковое орудие «Рапира» в зоне СВО Расчеты противотанковых орудий «Рапира», входящие в состав группировки войск «Запад», успешно уничтожили обнаруженные позиции ВСУ. Подразделения противника были выявлен благодаря использованию беспилотников. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников, подтвердили уничтожение всех целей, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курскую область прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, он дал независимую оценку ситуации на Курской АЭС в Курчатове. Так, Гросси отметил опасность ядерного инцидента на станции из-за атак ВСУ, также он планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. URA.RU собрало главные новости о ситуации на курском направлении и в зоне СВО в целом к вечеру 27 августа. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов Курской области для проведения независимой оценки ситуации на Курской АЭС. В ходе визита он выразил обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы ядерного инцидента и подчеркнул уязвимость активной зоны реактора в случае атак. На станции Гросси также были представлены свидетельства ударов беспилотников ВСУ. Рафаэль Гросси планирует провести встречу с Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС и деятельности МАГАТЭ на территории Украины. После визита в Киев Гросси намерен вернуться в Россию, чтобы продолжить работу по обеспечению ядерной безопасности в регионе. Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного оснащения военных на приграничных территориях всем необходимым оборудованием. Он указал на важность наличия бронетехники, оружия, средств защиты, связи, огневого поражения и боеприпасов. Белоусов поручил Генеральному штабу и Национальному центру управления обороной тщательно контролировать реализацию этих решений. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что наступление на курском направлении было направлено на отвлечение ВС РФ с других, более напряженных участков фронта. Киев надеялся, что в результате операции российские военные начнут переброску части своих бойцов с покровского и кураховского направлений. Однако планы ВСУ не увенчались успехом, поскольку российская сторона предугадала намерения украинской армии. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Курском за последние сутки. Так, было уничтожено до 400 украинских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники. Среди уничтоженной техники и вооружений числятся одна РСЗО HIMARS производства США, 30 единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два миномета и три артиллерийских орудия. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» успешно отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ успешно выполнили боевую задачу в приграничном районе Курской области. В результате точечного удара были уничтожены личный состав, бронетехника и автомобильная техника противника. Удар был осуществлен с помощью авиационных ракет по разведанным целям. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов объявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области — Нижней Паровой и Нечаева. Он также подчеркнул значительные потери противника, включая уничтожение части его боевой техники. ВС РФ освободили Орловку в ДНР. Группировка войск «Центр» провела для этого активные боевые действия, сообщили в Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о попытках украинской армии прорваться через границу региона. Он отметил, что обстановка на границе остается сложной, но находится под контролем, ВС РФ выполняют плановые работы по обеспечению безопасности региона. Расчеты противотанковых орудий «Рапира», входящие в состав группировки войск «Запад», успешно уничтожили обнаруженные позиции ВСУ. Подразделения противника были выявлен благодаря использованию беспилотников. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников, подтвердили уничтожение всех целей, передает «Пятый канал».