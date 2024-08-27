Пермский нутрициолог объяснила, что нельзя есть на перекус

Нутрициолог Жигунова: батончики-мюсли не стоит употреблять на перекус

28 августа 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Одним из вариантов полезного перекуса может стать зеленый салат Фото: Размик Закарян © URA.RU Между основными приемами пиши не рекомендуют есть батончики, йогурты и снеки, в которых вместо сахара добавляют фруктозу. Она может стать причиной набора веса и развития сахарного диабета. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог из Перми Анастасия Жигунова. «Сладости, печеньки, булочки, питьевой сладкий йогурт, протеиновые батончики, снеки, батончики-мюсли и фруктово-ягодные снеки, в которых в качестве заменителя сахара используется не менее вредная фруктоза — это вредные перекусы. Также не рекомендуется пить фруктовые фреши. И дело не только в калориях», — рассказала Анастасия Жигунова корреспонденту агентства. Она отметила, что такая еда резко и ненадолго повышает уровень сахара в крови, вслед за которым растет инсулин. Затем этот гормон вместе с глюкозой резко падают. Это становится причиной слабости, появляется чувство голода, а иногда даже тремор. «Именно так и действует гормон инсулин, который выделяется при любом приеме пищи даже после одного банана или стакана сока, а особенно, когда едим сладкое. Его частые скачки приводят к нарушению углеводного обмена (инсулинорезистентности) и могут повлечь за собой сахарный диабет», — добавила нутрициолог. Пермячка уточнила, что перекусы необходимы профессиональным спортсменам, а также людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Остальным рекомендуют есть три раза в день на завтрак, обед и ужин. Между приемами пищи должно проходить от трех до пяти часов. Если в этот промежуток хочется есть, значит, прием пищи был не сбалансирован. Организму не хватило белков, жиров или было много быстрых углеводов. «Если планировать приемы пищи заранее, можно уберечься от вредной еды. А всем, кто хочет похудеть, лучше не перекусывать, а сбалансировать приемы пиши. Если захотелось есть не вовремя, выпейте неторопливо стакан теплой воды, иногда жажда маскируется под чувством голода», — советует Анастасия Жигунова. Если перекус необходим, нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение белково-жировым продуктам и сложным углеводам. Например, смузи из зелени, листовых овощей с ягодами и семенами или орешками, зеленому салату с добавлением яиц и авокадо, урбечам, фруктово-ореховой смеси, орехам, кисломолочным продуктам, если их не запрещают врачи. «В целом добавление перекусов в рацион — это строго индивидуальная история, нужно отталкиваться от анализов и образа жизни человека», — добавила нутрициолог. Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак. В список запрещенных попали кофе с сахаром, фруктовые соки и хлопья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между основными приемами пиши не рекомендуют есть батончики, йогурты и снеки, в которых вместо сахара добавляют фруктозу. Она может стать причиной набора веса и развития сахарного диабета. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог из Перми Анастасия Жигунова. «Сладости, печеньки, булочки, питьевой сладкий йогурт, протеиновые батончики, снеки, батончики-мюсли и фруктово-ягодные снеки, в которых в качестве заменителя сахара используется не менее вредная фруктоза — это вредные перекусы. Также не рекомендуется пить фруктовые фреши. И дело не только в калориях», — рассказала Анастасия Жигунова корреспонденту агентства. Она отметила, что такая еда резко и ненадолго повышает уровень сахара в крови, вслед за которым растет инсулин. Затем этот гормон вместе с глюкозой резко падают. Это становится причиной слабости, появляется чувство голода, а иногда даже тремор. «Именно так и действует гормон инсулин, который выделяется при любом приеме пищи даже после одного банана или стакана сока, а особенно, когда едим сладкое. Его частые скачки приводят к нарушению углеводного обмена (инсулинорезистентности) и могут повлечь за собой сахарный диабет», — добавила нутрициолог. Пермячка уточнила, что перекусы необходимы профессиональным спортсменам, а также людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Остальным рекомендуют есть три раза в день на завтрак, обед и ужин. Между приемами пищи должно проходить от трех до пяти часов. Если в этот промежуток хочется есть, значит, прием пищи был не сбалансирован. Организму не хватило белков, жиров или было много быстрых углеводов. «Если планировать приемы пищи заранее, можно уберечься от вредной еды. А всем, кто хочет похудеть, лучше не перекусывать, а сбалансировать приемы пиши. Если захотелось есть не вовремя, выпейте неторопливо стакан теплой воды, иногда жажда маскируется под чувством голода», — советует Анастасия Жигунова. Если перекус необходим, нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение белково-жировым продуктам и сложным углеводам. Например, смузи из зелени, листовых овощей с ягодами и семенами или орешками, зеленому салату с добавлением яиц и авокадо, урбечам, фруктово-ореховой смеси, орехам, кисломолочным продуктам, если их не запрещают врачи. «В целом добавление перекусов в рацион — это строго индивидуальная история, нужно отталкиваться от анализов и образа жизни человека», — добавила нутрициолог. Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак. В список запрещенных попали кофе с сахаром, фруктовые соки и хлопья.