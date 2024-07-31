Эндокринолог объяснила, что ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Эндокринолог Калошина: кофе с сахаром не стоит употреблять на голодный желудок

31 июля 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Лучше всего с утра употреблять каши долгой варки, уточнила эндокринолог Фото: Алексей Колчин © URA.RU Завтрак не стоит начинать с фруктового сока, кофе с сахаром или хлопьев. Такой прием пищи не насытит организм и плохо скажется на фигуре. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По ее словам, лучше отдать предпочтение белковому завтраку, либо каше с маслом. По словам врача, завтрак на основе хлопьев, хрустящих шариков и колечек даст организму необходимую порцию глюкозы, которая насытит на лишь первое время. Однако после такого приема пищи через какое-то время захочется вновь чем-нибудь перекусить, что негативно скажется на фигуре. «Лучше всего начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм блюдом, включающим в первую очередь белки: яйца, творог, бобовые, рыба», — уточнила Калошина интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также эндокринолог посоветовала есть на завтрак натуральные каши или цельнозерновой хлеб. Также, по ее словам, следует включить в рацион полезные жиры, например, сливочное масло. Она подчеркнула, что завтрак не следует считать обязательным приемом пищи, нужно ориентироваться на чувство голода. «Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется», отметила врач. Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала, какие продукты стоит исключить, чтобы похудеть. Самые вредные продукты для фигуры — это сосиски, сладкие газировки, белый хлеб, картофель фри и алкоголь. По ее словам, эти продукты содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием сахара и соли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завтрак не стоит начинать с фруктового сока, кофе с сахаром или хлопьев. Такой прием пищи не насытит организм и плохо скажется на фигуре. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По ее словам, лучше отдать предпочтение белковому завтраку, либо каше с маслом. По словам врача, завтрак на основе хлопьев, хрустящих шариков и колечек даст организму необходимую порцию глюкозы, которая насытит на лишь первое время. Однако после такого приема пищи через какое-то время захочется вновь чем-нибудь перекусить, что негативно скажется на фигуре. «Лучше всего начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм блюдом, включающим в первую очередь белки: яйца, творог, бобовые, рыба», — уточнила Калошина интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также эндокринолог посоветовала есть на завтрак натуральные каши или цельнозерновой хлеб. Также, по ее словам, следует включить в рацион полезные жиры, например, сливочное масло. Она подчеркнула, что завтрак не следует считать обязательным приемом пищи, нужно ориентироваться на чувство голода. «Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется», отметила врач. Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала, какие продукты стоит исключить, чтобы похудеть. Самые вредные продукты для фигуры — это сосиски, сладкие газировки, белый хлеб, картофель фри и алкоголь. По ее словам, эти продукты содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием сахара и соли.