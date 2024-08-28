В воронежском районе провели эвакуацию из-за атаки беспилотника

В Воронежской области сбили БПЛА, проводилась эвакуация жителей

28 августа 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Из двух районов Воронежской области эвакуировали жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средства ПВО и РЭБ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Из двух населенных пунктов проводилась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Александр Гусев. «Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов», — написал Гусев в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Возгорание ликвидировано, жители смогли вернуться домой, когда угроза прошла. Однако опасность атак дронов еще есть, предупредил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО и РЭБ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Из двух населенных пунктов проводилась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Александр Гусев. «Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов», — написал Гусев в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Возгорание ликвидировано, жители смогли вернуться домой, когда угроза прошла. Однако опасность атак дронов еще есть, предупредил губернатор.