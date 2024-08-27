Тюменцев зовут на бесплатные прививки

Поставить прививку бесплатно можно в своей поликлинике
В Тюменской области стартовала сезонная вакцинация, в рамках которой жители могут бесплатно поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«В Тюменской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится бесплатно, записаться на прививку можно в медицинском учреждении по месту прикрепления», — рассказали в инфоцентре.
В регион уже поступила первая партия вакцин в количестве 240 000 доз. Гражданам предлагают прививки препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М».
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