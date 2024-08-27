27 августа 2024

Тюменцев зовут на бесплатные прививки

В Тюменской области началась прививочная кампания против гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставить прививку бесплатно можно в своей поликлинике
Поставить прививку бесплатно можно в своей поликлинике Фото:

В Тюменской области стартовала сезонная вакцинация, в рамках которой жители могут бесплатно поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В Тюменской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится бесплатно, записаться на прививку можно в медицинском учреждении по месту прикрепления», — рассказали в инфоцентре.

В регион уже поступила первая партия вакцин в количестве 240 000 доз. Гражданам предлагают прививки препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М».

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В Тюменской области стартовала сезонная вакцинация, в рамках которой жители могут бесплатно поставить прививку против гриппа. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится бесплатно, записаться на прививку можно в медицинском учреждении по месту прикрепления», — рассказали в инфоцентре. В регион уже поступила первая партия вакцин в количестве 240 000 доз. Гражданам предлагают прививки препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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