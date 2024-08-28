Диетолог назвала фрукт, который помогает похудеть и снизить риск рака

Обычная груша может помочь при похудении и снизить риск рака благодаря содержанию клетчатки и своим антиоксидантным свойствам. Об этом рассказала лондонский диетолог Лили Сауттер.
«Груши не только очень вкусны, но и являются идеальным низкокалорийным дополнением к диете для похудения. Более того, высокое содержание клетчатки в них означает, что эта вкусная сладкая закуска отлично подходит для утоления голода», — поделилась Сауттер, ее слова передает Mirror.
В груше содержится достаточное количество антиоксидантов и полифенолов, что по некоторым исследованиям, говорит о противораковом свойстве. К тому же, отметила диетолог, груша является источником питательного вещества витамина С, который укрепляет иммунную систему.
По словам Сауттер, груша помогает сбалансировать уровень сахара в крови. А за счет высокого содержания клетчатки обеспечивает медленную и устойчивую транспортировку сахара в мозг. Фрукт также является источником кальция, магния и железа, которые способствуют здоровому кровяному давлению.
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