Как перевести челябинского школьника на учебу из дома

Челябинские школьники могут круглый год учиться на дистанте

28 августа 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Школьникам можно учиться из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьникам Челябинской области можно круглый год учиться из дома. Для этого существует две формы дистанта: семейное и домашнее образование. В чем разница и как перевести ребенка на учебу из дома, читайте в материале URA.RU. Что такое семейное обучение Семейное и домашнее обучение — это разные формы получения образования. Переход на семейное обучение происходит по желанию родителей и детей. Родители могут организовать образовательный процесс самостоятельно, при помощи дистанционных технологий, репетиторов, даже в рамках частных школ, которые работают с семейной формой обучения. «Для перехода на семейное обучение нужно написать заявление и передать его в органы местного самоуправления (комитет или управление образования вашего муниципалитета). Кроме того, необходимо прикрепиться к аккредитованной школе для прохождения аттестаций», — уточнили в пресс-службе минобразования Челябинской области. В Челябинской области по состоянию на 22 апреля 2024 года на семейном обучается 2134 ребенка. По данным URA.RU, многие из них прикреплены к частным школам, имеющим аккредитацию. В зависимости от выбранного вида образовательных услуг в частной школе школьники могут присутствовать на онлайн-занятиях, получают домашние задания, которые регулярно проверяют педагоги. Кроме того, дети также сдают контрольные и даже занимаются рисованием и трудом, демонстрируя фото и видео полученных результатов учителю. Школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ, получают аттестаты об образовании и могут поступить в средне специальное или высшее учебное заведение. Кого переводят на домашнее обучение Домашнее обучение организуется для детей, которые это необходимо по состоянию здоровья. В ст. 66 закона «Об образовании указано, что «для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских организациях». Для перевода ребенка на данную форму обучения обязательно понадобится заключение медико-социальной экспертизы и заявление родителей. Учителя приходят на дом или в лечебное учреждение либо занимаются с ребенком дистанционно. Без медицинских показаний организация домашнего обучения не производится. По данным URA.RU, часто домашнее обучение организуется в лечебных учреждениях, где дети проводят две и более недель для лечения и восстановления после операций или травм. Учителя профильных предметов, как и в обычных школах, приходят в больницу, дают задания и проверяют домашнюю работу, организуют контрольные работы и ставят отметки. Если медицинские показания исчерпаны и ребенка выписали из больницы домой, он может вернуться к учебе в обычной школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьникам Челябинской области можно круглый год учиться из дома. Для этого существует две формы дистанта: семейное и домашнее образование. В чем разница и как перевести ребенка на учебу из дома, читайте в материале URA.RU. Семейное и домашнее обучение — это разные формы получения образования. Переход на семейное обучение происходит по желанию родителей и детей. Родители могут организовать образовательный процесс самостоятельно, при помощи дистанционных технологий, репетиторов, даже в рамках частных школ, которые работают с семейной формой обучения. «Для перехода на семейное обучение нужно написать заявление и передать его в органы местного самоуправления (комитет или управление образования вашего муниципалитета). Кроме того, необходимо прикрепиться к аккредитованной школе для прохождения аттестаций», — уточнили в пресс-службе минобразования Челябинской области. В Челябинской области по состоянию на 22 апреля 2024 года на семейном обучается 2134 ребенка. По данным URA.RU, многие из них прикреплены к частным школам, имеющим аккредитацию. В зависимости от выбранного вида образовательных услуг в частной школе школьники могут присутствовать на онлайн-занятиях, получают домашние задания, которые регулярно проверяют педагоги. Кроме того, дети также сдают контрольные и даже занимаются рисованием и трудом, демонстрируя фото и видео полученных результатов учителю. Школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ, получают аттестаты об образовании и могут поступить в средне специальное или высшее учебное заведение. Домашнее обучение организуется для детей, которые это необходимо по состоянию здоровья. В ст. 66 закона «Об образовании указано, что «для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских организациях». Для перевода ребенка на данную форму обучения обязательно понадобится заключение медико-социальной экспертизы и заявление родителей. Учителя приходят на дом или в лечебное учреждение либо занимаются с ребенком дистанционно. Без медицинских показаний организация домашнего обучения не производится. По данным URA.RU, часто домашнее обучение организуется в лечебных учреждениях, где дети проводят две и более недель для лечения и восстановления после операций или травм. Учителя профильных предметов, как и в обычных школах, приходят в больницу, дают задания и проверяют домашнюю работу, организуют контрольные работы и ставят отметки. Если медицинские показания исчерпаны и ребенка выписали из больницы домой, он может вернуться к учебе в обычной школе.