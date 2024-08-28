Раненого при штурме свердловского бойца СВО лишили выплат

Свердловского бойца, получившего ранения при штурме Дзержинска, лишили выплат

28 августа 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Уралец ушел на СВО в марте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин, который был ранен в ходе штурма Дзержинска (ДНР) российскими военными, на протяжении четырех месяцев получал только оклад в размере 20 тысяч рублей. Такая ситуация возникла из-за проблем с документами. В результате сумма невыплаченных ему средств составила 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал боец с позывным «Круглый», который находится на лечении в госпитале на юге России. Агентство располагает документами, подтверждающими проблемы с начислением. «В марте этого года я уехал на спецоперацию, и по условиям контракта моя зарплата должна была составлять 200 тысяч рублей в месяц. Однако в период с марта по июнь мне выплачивали только оклад в размере 20 тысяч рублей. Будучи официально приписанным к алтайской части 41-659, на деле я служил в ДНР в части 52-892. Из-за проблем с документами мне не удалось оформиться в штат донецкой части, что привело к тому, что меня лишили порядка 800 тысяч рублей. А в июне меня и вовсе сняли с денежного довольствия, фактически уволив из алтайской части», — поделился боец. Новость по теме Свердловчанка отдала больше миллиона, спасая мужа от командира-тирана на СВО Военному обещали уладить вопросы с выплатами, однако, несмотря на предпринимаемые попытки разобраться в ситуации, положительных изменений не произошло. «В итоге мне объяснили, что донецкая часть не отвечает за выплаты, поскольку я официально числился в подразделении Алтая. Сказали обратиться за выплатами туда. Но сколько бы я ни пытался дозвониться или дописаться, у меня ничего не выходило. В результате я остался один на один со своей проблемой», — посетовал он. По словам «Круглого», командование получает финансирование на основе информации о местоположении и задачах военнослужащих, включая их пребывание в медицинских подразделениях, и поэтому должно предоставлять актуальные сведения о бойцах для начисления довольствия. «Оказывается, что никто не передавал информацию о моем положении, хотя я выполнял задания и получал ранения различной степени. Мне все время говорят: „пишите рапорт“, „обращайтесь сюда и туда“. Я написал рапорт, но куда он подевался — неясно. Вероятно, он так и не был рассмотрен. В конечном итоге ничего не поменялось». Агентство направило официальный запрос в Минобороны России. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин, который был ранен в ходе штурма Дзержинска (ДНР) российскими военными, на протяжении четырех месяцев получал только оклад в размере 20 тысяч рублей. Такая ситуация возникла из-за проблем с документами. В результате сумма невыплаченных ему средств составила 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал боец с позывным «Круглый», который находится на лечении в госпитале на юге России. Агентство располагает документами, подтверждающими проблемы с начислением. «В марте этого года я уехал на спецоперацию, и по условиям контракта моя зарплата должна была составлять 200 тысяч рублей в месяц. Однако в период с марта по июнь мне выплачивали только оклад в размере 20 тысяч рублей. Будучи официально приписанным к алтайской части 41-659, на деле я служил в ДНР в части 52-892. Из-за проблем с документами мне не удалось оформиться в штат донецкой части, что привело к тому, что меня лишили порядка 800 тысяч рублей. А в июне меня и вовсе сняли с денежного довольствия, фактически уволив из алтайской части», — поделился боец. Военному обещали уладить вопросы с выплатами, однако, несмотря на предпринимаемые попытки разобраться в ситуации, положительных изменений не произошло. «В итоге мне объяснили, что донецкая часть не отвечает за выплаты, поскольку я официально числился в подразделении Алтая. Сказали обратиться за выплатами туда. Но сколько бы я ни пытался дозвониться или дописаться, у меня ничего не выходило. В результате я остался один на один со своей проблемой», — посетовал он. По словам «Круглого», командование получает финансирование на основе информации о местоположении и задачах военнослужащих, включая их пребывание в медицинских подразделениях, и поэтому должно предоставлять актуальные сведения о бойцах для начисления довольствия. «Оказывается, что никто не передавал информацию о моем положении, хотя я выполнял задания и получал ранения различной степени. Мне все время говорят: „пишите рапорт“, „обращайтесь сюда и туда“. Я написал рапорт, но куда он подевался — неясно. Вероятно, он так и не был рассмотрен. В конечном итоге ничего не поменялось». Агентство направило официальный запрос в Минобороны России. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.