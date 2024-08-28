В Челябинскую область пришло молодое «бабье» лето

Челябинский гидрометцентр сообщил о потеплении в регионе с 28 августа

Воздух в конце августа прогреется до 27 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после прохладного и дождливого конца августа установилась сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

«Традиционно ранее бабье лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября. Мы можем наблюдать его на этой неделе: погода установилась безветренная, теплая, в отдельных районах температура поднимается до 27 градусов», — рассказали синоптики сайту «Первый областной».

Однако в ближайшие дни ложбина северного циклона принесет небольшие осадки и понижение температуры. Существенного похолодания, по прогнозам синоптиков, не ожидается — температура останется на уровне 20 градусов, а местами может быть и выше.

Синоптики также обещают южноуральцам «старое» бабье лето во второй половине сентября. Его продолжительность может варьироваться от нескольких дней до более чем недели. Вероятность, что после «молодого» не наступит «старое», составляет менее 25%.

Новый учебный год в Челябинской области также начнется с благоприятной погоды. На 2 сентября синоптики прогнозируют температуру до плюс 20 градусов, что создаст комфортные условия для школьников и их родителей.