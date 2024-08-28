В центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро

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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Станцию метро закрыли Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» молодой человек упал под поезд. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Женщина упала под вагон на станции метро „Площадь 1905 года“», — сказал собеседник. По словам другого очевидца, поезд задавил пассажира, а станцию закрыли.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» молодой человек упал под поезд. Об этом URA.RU рассказал источник. «Женщина упала под вагон на станции метро „Площадь 1905 года“», — сказал собеседник. По словам другого очевидца, поезд задавил пассажира, а станцию закрыли. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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