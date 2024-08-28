В центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро

Станцию метро закрыли
В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» молодой человек упал под поезд. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Женщина упала под вагон на станции метро „Площадь 1905 года“», — сказал собеседник. По словам другого очевидца, поезд задавил пассажира, а станцию закрыли.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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